St. Moritz – Nach Lindsey Vonn hat am Samstag mit Lara Gut auch die zweite Königin unter den Skirennläuferinnen gesprochen. Die zwei Audienzen für die Medien vor der Alpinski-WM in St. Moritz hätten aber unterschiedlicher nicht sein können. Die Schweizerin beschränkte sich aufs Wesentliche, sie erklärte sich trotz zahlreicher blauer Flecken für hundert Prozent fit und bereit, auf Medaillenjagd zu gehen.

Viel zu klein war das Kammerl im Kempinski-Hotel, in dem Gut Hof hielt. Eilig wurde noch ein Raumtrenner entfernt, um dem Medienansturm halbwegs Platz zu bieten. Das Spektakel mit dem Superstar der Schweizer bei ihrer Heim-WM war aber auch gleich wieder vorüber. „15 Minuten in allen Sprachen“, kündigte der Pressesprecher die zur Verfügung stehende Zeit für die Printjournalisten an. Gefordert war die Schweizer Medaillenhoffnung dann auf Hochdeutsch, Französisch und Italienisch.

„Blaue Flecken sind nichts Spezielles“

„Hallo. Es geht mir gut, natürlich könnte es noch besser sein, aber auch viel schlimmer. Ich bin happy, dass ich da bin. Schulter okay, Hand okay, Bein okay, ganz schön blau, aber blaue Flecken sind nichts Spezielles“, begann Gut. Sie war am vergangenen Sonntag im Super-G von Cortina d‘Ampezzo auf dem Weg zum möglichen Sieg gestürzt und hatte schmerzhafte Prellungen davongetragen.

Vor allem die blauen Flecken am Bein bereiten ihr Probleme beim langem Sitzen und Stehen. „Aber eine Minute Skifahren kann ich.“ Für die Piste fühlt sie sich „100 Prozent fit“, für den Interviewmarathon im Zielraum nicht. „Jetzt brauche ich eure Hilfe. Ich werde immer zur Verfügung stehen, vielleicht ein bisserl kürzer als geplant. Aber ich gebe mein Bestes und hoffe auf Verständnis“, schickte die Gewinnerin von drei Super-G sowie je einer Abfahrt und eines Riesentorlaufs in diesem Winter voraus.

Die vergangene Woche stand im Zeichen der Therapie. „Ich habe die ganze Energie meinem Bein gegeben, dass es so schnell wie möglich abschwillt, dass ich es wieder bewegen kann. Ich glaube nicht, dass es ein Problem auf der Piste sein wird.“

„Ich habe nichts zu verlieren“

Die Verletzung habe die Situation vor der Weltmeisterschaften vor Heimpublikum für die 25-Jährige auch relativiert. „Ich hätte auch im Spitalbett sein können. Aber ich kann Skifahren, bin gesund, gebe Gas.“ Sie verspüre keinen Druck. „Ich habe nichts zu verlieren, verteidigen oder retten“, beantwortete sie eine entsprechende Frage nach dem Erwartungsdruck. Zudem gäbe es auch Wendy Holdener und die Speed-Herren. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich allein am Start stehe.“

Eine Goldmedaille bei einem Großereignis fehlt Gut noch. Womit sie zufrieden wäre? „Wenn ich mein Bestes gegeben habe. Ich kann nur meine Leistung beeinflussen, nicht das Ergebnis.“ (APA)