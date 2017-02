Innsbruck – „Die Begeisterung“, meinte Gerhard Stocker gestern, „war nicht da.“ Zunächst – aber durch den bald neuen Vorstand sei diese wiedergekommen, meinte er nach kurzer Pause: „Ich mache es nur mit diesem Vorstand, ohne den gibt es keinen Stocker.“ Und eine Bitte schickte der Wattener an die über diese Ankündigung erfreuten gut 70 anwesenden Fans voraus: „Bitte kein Misstrauen! Man muss sich überlegen: Wie kann man dem Verein helfen?“ Seine Formel: Erfolg = Wissen x Begeisterung.

Die Vereinsspitze wird der Tiroler aber nicht alleine übernehmen, ihm soll Unternehmer Emanuel Kopp in einer Doppelspitze zur Seite stehen, die Funktion des Vizepräsidenten bekleidet Thomas Kerle (Rechtsanwalt). Das Ende der Ära Andreas Perger: Der Hotelier zieht sich aus Zeitgründen zurück, stünde aber mit Rat und Tat bereit.

Es wurde gestern in den Tivoli-Räumlichkeiten offen diskutiert und so manche Dissonanz aus den vergangenen Wochen angesprochen. So habe der mittlerweile zurückgetretene Präsident Josef Gunsch einen neuen Vorstand angestrebt, die Mitarbeit von General Manager Alfred Hörtnagl sei darin nicht mehr vorgesehen gewesen. Als das Projekt gescheitert wäre, habe das im Umkehrschluss das Ende der Ära eingeleitet.

Rechtsanwalt Thomas Kerle ließ mit der Sorge aufhorchen, dass selbst ein Ende der Kooperation mit der Hypo-Bank und der Tiroler Wasserkraft „möglich“ sei, immerhin zwei langjährige Partner des Vereins und als solche für einen Gutteil des 5,5-Millionen-Budgets beim Innsbrucker Traditionsverein verantwortlich. „Alle müssen wissen: Der neue Vorstand will, ist aber möglicherweise gezwungen, den Profibetrieb neu zu machen. Es ist 5 nach 12!“, warnte Kerle. Nachsatz: „Viele Leute in den letzten 15 Jahren waren, obwohl in der Privatwirtschaft erfolgreich, Flaschen.“

Was die Fans anbelangt, will man sich seitens des Vorstands wieder in einem guten Austausch befinden. Einzig die „schwarzen Schafe“ wolle man weg haben.

Und zu Alfred Hörtnagl: Der Wipptaler sei eine in Österreich anerkannte Fußball-Persönlichkeit, die andere Angebote im Land ausgeschlagen und damit auf Geld verzichtet habe.

Auch die Arbeit mit den Talenten sei als durchaus effektiv zu bezeichnen, die Medien seien in diesem Zusammenhang für Negativmeldungen verantwortlich.

Auch Alfred Hörtnagl selbst meldete sich abschließend zu Wort. Der 50-Jährige lobte in seiner Stellungnahme die Arbeit des Interimstrainers Thomas Grumser, der mittlerweile wieder bei den Amateuren im Einsatz sei. Mit ihm gewann der Verein in der Zeit nach dem vorzeitig beurlaubten Maurizio Jacobacci bekanntlich wieder ans Stabilität. Und der Matreier rechtfertigte die jüngsten Transfers. Die Abgänge seien angesichts der Umstände zu vertreten gewesen, die jungen Neuzugänge Rogulic und Dorta seien zudem gute Optionen: Man habe keine Eigenmittel verwenden müssen und Gehalt sei seitens der Tiroler auch keines zu zahlen.

Der positive Trend könnte nächste Woche bereits fortgesetzt werden. Ein namentlich noch nicht bekannter Sponsor werde bekannt gegeben, mit einer Kartenaktion wolle man das anstehende Tiroler Derby gegen Wattens vorantreiben. (floh, m.l.)