Innsbruck – Österreichs Skisprungs-Star Gregor Schlierenzauer hat am Sonntag bei seinem Sturz in der Qualifikation des Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf einen Verletzung des Inneren Seitenbands am rechten Bein erlitten. Eine MRI-Untersuchung am Montag in Innsbruck ergab exakt einen oberflächlichen Einriss. Dazu kommen Prellungen im Brustbereich und ein Hämatom im rechten Oberschenkel.

Der 27-jährige Tiroler muss nun einige Tage pausieren. Die Länge der Pause bzw. ob ein Antreten ab 24. Februar bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti möglich sein wird, ist laut Aussendung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen.

Neben Schlierenzauer wird auch Andreas Kofler die Reise zu den beiden Weltcupstationen in Asien nicht antreten. Für die beiden wurden von Cheftrainer Heinz Kuttin zwei junge Athleten nachnominiert. Die Mannschaft reist am Mittwoch, Nachmittag über Frankfurt nach Japan. (APA/tt.com)

ÖSV-Team für die Weltcupbewerbe in Asien: Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner, Clemens Aigner, Stefan Huber, Philipp Aschenwald