Von Florian Madl

Innsbruck – Am Plazza da Scuola spielt es sich ab, hier entlädt sich die St. Moritzer Betriebsamkeit, von hier aus machen sich viele Kaufwütige auf den Weg in die Via Maistra. Und: Hier steht man dieser Tage vor der prachtvollen Südwand des TirolBergs, also der Fassade des österreichischen WM-Treffpunkts.

Launig warf Tourismuswerber Josef Margreiter im Rahmen der Eröffnungsfeier in die Runde, dass man um den zentralen Standort gekämpft habe: „Ich möchte mich bedanken, dass wir diesen tollen Platz bekommen haben“, meinte er in Richtung der Gemeinde und des OK.

Doch auch kritische Zwischentöne wurden von jenen laut, die sich unmittelbar neben dem St. Moritz-Haus (auf der anderen Straßenseite) kein Störfeuer erwartet hätten. So laut, dass am Tag der WM-Eröffnung auch der Schweizer Rundfunk davon berichtete. „Es ist einer der wichtigsten Plätze im Ort. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet ein großer touristischer Konkurrent hier einen Platz bekommt“, meint Andrea Florineth, Sohn des gleichnamigen und berühmten Bergführers der Region. Der Geschäftsführer des Skiverleihs „Snowell“ in der Via Stredas 4 verleiht den Kritikern ein Gesicht und eine Stimme, solche wie ihn gäbe es unter den Gewerbetreibenden im Ort „zumindest ein Dutzend“.

Die Tiroler Tageszeitung besuchte den 52-Jährigen, der selbst Tiroler Wurzeln hat. Man habe ihm von Veranstalterseite erklärt, dass St. Moritz auch in Schladming (WM 2013) einen attraktiven Platz bekommen hätte und die Positionierung des TirolBergs durchaus zu rechtfertigen sei. Doch Florineth spricht von einem „Marketing-Super-GAU“. „Das wär’ so, als würde man BMW bei einer Audi-Veranstaltung den besten Platz zuweisen.“

Den Tirolern könne er angesichts des Standorts nur gratulieren, „die machen das gut“. Dass Graubünden und eben Tirol demnächst nicht nur in einem touristischen Wettkampf aufeinandertreffen, sondern auch auf sportlicher Ebene, hofft Florineth nicht. Der Schweizer positionierte sich in einem Interview mit der Engadiner Post bereits gegen mögliche Olympische Winterspiele 2026 in seiner Heimatgemeinde, die Idee einer Kandidatur nimmt wie auch in Tirol bereits konkrete Formen an. „Ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Wenn wir uns schon gegen den Internationalen Skiverband nicht durchsetzen können, wo mit Gian Franco Kasper ein Schweizer an der Spitze ist, wie soll das erst beim noch viel mächtigeren Internationalen Olympischen Komitee klappen?“

Ob es 2026 noch einen TirolBerg gibt, steht in den Sternen. Fest steht jedenfalls, dass nicht nur dieser Tage aus Hochfilzen und St. Moritz ein Werbesignal der heimischen Touristiker kommt, sondern auch aus Seefeld (Nordische Ski-WM 2019) und Aare (Alpine Ski-WM 2019/Schweden). Und selbst ein Engagement bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang scheint denkbar, Vorgespräche für einen TirolBerg dort wurden bereits geführt.