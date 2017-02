Von Hubert Winklbauer

Hochfilzen – Menschen können es. Aber auch Orte. Nämlich in sich ruhen. Hochfilzen scheint geübt darin. Selbstakzeptanz könnte man die Stimmung in der tief verschneiten 1100-Einwohner-Gemeinde auch nennen. Die eigene Lebenssituation scheint Werbung genug. Keine marktschreierische Eigen-PR. Nur hin und wieder ein Plakat, das auf das WM-Spektakel der Biathleten verweist, das heute mit einer Feier am Medal Plaza ab 19.30 Uhr eröffnet wird. Ab dann wird es rund gehen. Wo immer die vielen Fans – insgesamt sollen bei den Rennen 150.000 Zuschauer dabei sein – gestern auch noch waren, ab Donnerstag werden sie das Bild Hochfilzens prägen. Erfahrungsgemäß sind die Fans nicht nur ob ihrer Alterstruktur ruhiger – wen es zum Biathlon zieht, der will es nicht unbedingt schrill, cool, sexy. Und wenn doch – dann in gemäßigter Form. Randalierende Sportfans kennt Hochfilzen nur aus dem Fernsehen.

Auch das Patriotische hält sich in Grenzen: Es gibt Häuser, von denen die rotweißrote Fahne winkt. Aber nicht weit davon wehen auch eine deutsche, eine norwegische, eine französische. Aber nicht so dominant, dass die Tafel mit dem Hinweis „Gott ladet dich ein“ zur Messe am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) daneben verschwinden würde.

Dass die Volksbühne Hochfilzen im Winter 2017 „Das Verlegenheitskind“ auf dem Programm hat, ist in ähnlich großen Lettern zu lesen wie der Wegweiser ins neue, fulminante Biathlonstadion. Kulturelle Vielfalt nennt man das. Sogar der Stolz auf den Lokalmatador nimmt sich äußerst dezent aus: Von ein paar Plakaten lacht Dominik Landertinger, der „Landi“.

Kaum ein Daumen der Einheimischen, der morgen Donnerstag ab 14.45 nicht gedrückt werden wird. Das Liebkind der Region wird beim ersten Rennen der insgesamt dritten WM in Hochfilzen nach 1978 und 2005 am Start sein. In der Mixed-Staffel gemeinsam mit Simon Eder, Lisa Hauser und Fabienne Hartweger, die den Vorzug vor Dunja Zdouc bekommen hat. Zumindest für die Kärntnerin Dunja Zdouc war der blaue Himmel über Hochfilzen gestern gefühlt grau: Die Kärntnerin will nicht ganz verstehen, warum ihr die Ramsauerin Hartweger vorgezogen wurde. Dass Julian Eberhard trotz seiner starken Saisonleistungen beim Auftakt-Bewerb nicht zum Einsatz kommt, regt den nicht besonders auf: „Die Entscheidung haben wir innerhalb der Mannschaft mit den Trainern getroffen, weil Simon und Landi die Mixed-Staffeln immer sehr gut bestritten haben.“ Aus, basta.

Einig ist sich das gemischte Quartett, dass in diesem Bewerb Frankreich der große Favorit ist. Mit einem fünften Platz wäre man selbst schon zufrieden. Das heutige Training hat die Form bestätigt. Genereller Tenor der Mixed-Staffel: „Wir sind gut drauf.“

Für alle insgesamt wird das Wetter befriedigend sein. Es bleibt schön. Die Meteorologen prophezeien eine WM ohne größere Beeinträchtigung seitens der Natur. Die Service-Männer aller Biathlon-Länder sind in ihrem Aufatmen vereint. Das angesagte Wetter ist für den Tourismusverband Pillerseetal quasi wie ein Wunschkonzert. Die Bilder einer Traumlandschaft werden um die Welt gehen.

Die Investition der rund drei Millionen Euro im Vorfeld der Weltmeisterschaft in die Infrastruktur – vor allem ins Wegenetz – werden sich rechnen. Wir haben die Basis schaffen können, dass wir touristisch weiter wachsen“, zeigt sich Bürgermeister Konrad Walk im Gespräch mit der APA happy. Schon in den vergangenen drei Jahren seien auch dank Biathlon die Nächtigungszahlen von rund 45.000 auf 65.000 gestiegen.Trotz der großen Bauten im und rund um das Biathlon-Stadion präsentiert sich die Region den Fans in ökologischer Unschuld. Was heute mit der Eröffnung am Medal Plaza beginnen und am 19. Februar enden wird, wird die größte Veranstaltung sein, die es in der Region Pillerseetal je gegeben hat.

Dass sich zu dieser Eröffnungsfeier auch ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel angesagt hat, ist Beweis für den neu definierten Stellenwert. Schließlich muss der „Präse“ mit dem Hubschrauber von der Alpinen-WM in St. Moritz eingeflogen werden. Dass Landeshauptmann Günther Platter dabei sein wird, versteht sich fast von selbst.