New York - Hätte er dem Wunsch seiner Frau Gisele Bündchen entsprochen, wäre Tom Brady am Tag nach seinem fünften Super-Bowl-Triumph mit den New England Patriots zurückgetreten. Doch der Quarterback, der am 3. August seinen 40. Geburtstag feiert, will noch bis 45 in der NFL spielen. „Ich habe das Gefühl, dass ich es noch immer drauf habe“, betonte Brady.

„Wäre es nach meiner Frau gegangen, hätte ich heute zurücktreten müssen. Sie hat mir das Sonntagnacht gleich drei Mal gesagt“, verriet Brady am Montag in einem Interview mit dem SiriusXM NFL Radio. „Und ich habe geantwortet: ‚Es tut mir leid, Schatz, aber ich habe im Moment einfach zu viel Spaß.‘“ Außerdem wäre es ein Fehler abzutreten, wenn man noch immer dazu fähig ist, sein Topniveau zu erreichen. „Ich weiß, dass ich es noch immer kann. Also werde ich hart arbeiten, um bereit zu sein. Mein Plan ist es, noch lange zu spielen“, bekräftigte der 39-Jährige.

Brady hatte am Sonntag in Houston beim historischen 34:28-Sieg nach Verlängerung über die Atlanta Falcons zahlreiche Rekorde in einem NFL-Finale gebrochen. Dabei waren die New England Patriots in der Super Bowl LI Mitte des dritten Viertels bereits 3:28 zurückgelegen. Doch im Finish hatte Brady eindrucksvoll bewiesen, warum er in den USA gemeinhin schon jetzt als „größter Quarterback aller Zeiten“ gehandelt wird, und das Ruder noch herumgerissen hat. (APA)