Von Tobias Waidhofer

Gangneun – Manchmal ist ein Schritt zurück im Sport mehr wert als zwei nach vorne. Eisschnellläuferin Vanessa Herzog kann ein Lied davon singen. Die Innsbruckerin wechselte vor dem jüngsten Weltcup in Berlin auf die Kufen vom Vorjahr zurück – das Resultat: Platz fünf und damit die beste Weltcup-Platzierung in diesem Winter.

„Ich habe jetzt wieder ein gutes Gefühl auf den Kufen“, bestätigt Herzog. Und mit diesen positiven Gedanken nimmt die Wahl-Kärntnerin die Einzelstrecken-WM in Gangneun (Donnerstag bis Sonntag) in Angriff. „Das Eis in Südkorea kommt mir entgegen. Es ist ähnlich wie in Calgary und Salt Lake City“, spricht aus der 21-Jährigen der Optimismus.

Qualifiziert hat sich Herzog durch ihre Saisonleistungen über 500 Meter (Freitag) und 1000 Meter (Samstag). Zudem hat sie den von Viola Feichtner errungenen Massenstart-­Quotenplatz „geerbt“. Die 18-Jährige weilt dieses Wochenende wie ihre Tiroler Kollegen Mathias Hauer, Gabriel Odor und Viktoria Schinnerl beim Finale des Junioren-Weltcups in Erfurt.

Erstmals bei einer WM wird übrigens der 500-m-Bewerb in nur einem Rennen ausgetragen, so wird es auch in einem Jahr am selben Ort bei den Olympischen Spielen sein wird. Und auch der Massenstart erhält durch seinen erstmaligen Status als Olympia-Disziplin neue Bedeutung. Neben Herzog werden auch ihre Landsmänner Armin Hager und Linus Heid­egger am Sonntag starten.

In zwei Wochen steht dann mit der Sprint-WM in Helsink­i das nächste Großereignis am Programm. Danach spielt Herzog mit dem Gedanken die Saison – auch im Hinblick auf die Olympia-Vorbereitung – vorzeitig zu beenden.