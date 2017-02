Innsbruck – Die von Tirol/Innsbruck beauftragte Machbarkeitsstudie um 300.000 Euro für eine mögliche Olympiabewerbung 2026 ist vor allem als Botschaft an das Internationale Olympische Comittee (IOC) gedacht. Das IOC muss danach einen Offenbarungseid ablegen, ob das in der Reformagenda 2020 verankerte Credo von ökologischen, nachhaltigen und in der Dimension reduzierten Winterspielen tatsächlich verwirklicht werden soll oder ob es nur ein Placebo ist. Ende März könnte die Studie vorliegen, die Nebel hinsichtlich Austragungsstätten lichten sich jedoch bereits.

Land Tirol und Stadt Innsbruck forcieren Winterspiele im ganzen Land, in der Landeshauptstadt bzw. Host-City dürfte lediglich ein Viertel der Bewerbe ausgetragen werden. Darunter das Springen auf der Großschanze am Bergisel, Bob, Skeleton und Rodeln im Igler Eiskanal sowie Eisschnelllauf, Shorttrack und Eiskunstlauf im Olympiaeisstadion. Eishockey ist länderübergreifend geplant mit Spielen sowohl in Innsbruck, Bozen, Garmisch und Salzburg.

Curling, der fünfte Eissportbewerb, wäre in Kitzbühel vorgesehen. Dort befindet sich das österreichische „Curling-Leistungs-Zentrum“ und die einzige Curlinghalle Österreichs. Weiter östlich gibt es an der Biathlon-Hochburg Hochfilzen, wo derzeit die Weltmeisterschaften stattfinden, nichts zu rütteln. Das Gleiche gilt für Seefeld, 2019 werden die Nordischen am Plateau auf Medaillenjagd gehen.

Bei den Alpinen führt am weltmeisterlichen St. Anton kein Weg vorbei, Kitzbühel scheidet aus – zu schwierig. Außerdem laufen am Arlberg alle Strecken im Zielstadion zusammen. Für die „modernen“ Skisportdisziplinen wie Snowboard, Skicross und Slopestyle drängt sich das Kühtai auf.

Und wo soll das Olympische Dorf für die rund 2800 Athleten entstehen? Das Areal am Innsbrucker Frachtenbahnhof wird immer wieder als Variante genannt. (pn)