Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Acht Wochen Winterruhe sind mehr als genug. „Diese Woche hat es im Training geknistert. Alle freuen sich, dass es endlich losgeht!“, sagte Raúl Alonso und hat den Auftakt im unteren Play-off der Handball Liga Austria fest im Blick. Der Schwaz-Trainer wird morgen (18 Uhr/Sporthalle Ost) gegen Linz ein „noch kräftigeres und noch gewichtigeres“ Team aufs Parkett schicken. Die Schwazer wollen auch sportlich ein Schwergewicht werden. „Wir haben die lange Pause genützt“, so der Coach, der bereits am 3. Jänner („Früher als jedes andere Team in Österreich“) die Vorbereitung startete, die in einem 41:31-Testsieg gegen Bozen gipfelte.

Dass Kontrahent Linz bereits vor einer Woche den Auftakt ins untere Play-off absolvierte (31:31-Remis gegen Ferlach), sieht Alonso nur punktuell als Nachteil. „Es wird wichtig sein, dass wir rasch ins Spiel finden.“ Gleich elf Punkte nehmen die Tiroler aus dem Grunddurchgang mit und sind schon vor Anpfiff Tabellenführer. Zurücklehnen kommt für Alonso aber nicht infrage: „Wir wollen jedes Spiel angehen, als wäre es ein Entscheidungsspiel.“ Auch wenn das nicht immer leicht sei. „Als Skifahrer trainiere ich vier Jahre auf Olympia hin, bis der Tag X da ist. Im Handball ist es schwierig, die Intensität so lange aufrechtzuerhalten.“

Neue Energien soll der interne Konkurrenzkampf freisetzen. Neben Goalie Aliaksei Kishov, Hleb Harbuz, Anton Prakapenia und Michael Nicolaisen steht mit Neuzugang Matias Helt Jepsen (DEN) ein fünfter Legionär im Kader – aber nur vier dürfen spielen. „Ich habe die Qual der Wahl. Wir können eine noch höhere Intensität gehen und taktisch aufstellen“, erklärte Alonso, der in der Legionär-Überzahl nur Vorteile sieht. „So eine Situation hatten wir bisher noch nie. Ich werde heute nach dem Abschlusstraining die Aufstellung bekannt geben.“ Eigenbauspieler Dario Lochner (umgeknöchelt) dürfte für den Frühjahrsauftakt ausfallen. Das Saisonziel bleibe trotz knapp verpasstem oberen Play-off gleich. Alonso: „Wir wollen zu den top vier Teams in Österreich zählen, also muss das Halbfinale unser Ziel sein.“

Eine Klasse tiefer in der Bundesliga muss medalp Innsbruck Handball Tirol ebenfalls im unteren Play-off ran. Nicht ganz freiwillig. „Wir haben uns den Einzug ins obere Play-off leider nicht verdient. Ich frage mich: Habe ich etwas falsch gemacht?“, ärgerte sich Coach Minde Andriuska. Gegen Nachzügler Fivers Margareten fungieren die Innsbrucker morgen (16 Uhr/Sporthalle Ost Schwaz) als Einpeitscher für das HLA-Team. Andriuska: „Ein Sieg wäre optimal.“ Die Tiroler sind mit acht Bonuspunkten gegenüber dem Tabellenschlusslicht klarer Favorit. Ziel sei nun, sich von einem Abstiegsplatz fernzuhalten – und junge Spieler „nach oben in die HLA“ zu bringen.