Von Alex Gruber

Wattens – In der Geschäftsstelle der WSG Wattens herrschte in Vorbereitung auf den Frühjahrsauftakt in der Sky Go Erste Fußballiga gestern rund um Sportmanager Stefan Köck, Cheftrainer Thommy Silberberger und Präsidentin Diana Langes-Swarovski reger Betrieb. Der sonntägige Abflug ins Trainingscamp nach La Manga nahe Alicante rückt näher, vor zwei trainingsfreien Tagen standen gestern in Mils die letzten Einheiten in der Heimat auf dem Programm.

„Die körperliche Vorbereitung ist abgeschlossen. In Spanien geht es ins spielerische Detail, es wird alles auf den Start ausgerichtet“, erklärte Silberberger. Zum Verletzungsgrad Benni Pranters, der mitfliegen wird, sagt er mit einem Augenzwinkern: „Die Trümpfe, die wir haben, müssen wir ausspielen. Wacker soll im Dunkeln tappen.“ Der Auftakt erfolgt am 24. Februar mit dem Derby am Tivoli.

Bei allen akribischen Detailplanungen beschleicht einen dennoch das Gefühl, dass die Wattener vieles im Teamwork mit links erledigen. Womit man auch bei den beiden Neuzugängen wäre, die das Sortiment der Linksfüße neben Florian Buchacher und Kevin Nitzlnader erweitern:

Mühelos war das Fußball-Leben beim FC Liefering für Nachwuchs-Teamspieler David Gugganig im vergangenen Herbst nicht mehr verlaufen. Nach einer Kadernominierung für die U19-EURO in Griechenland kam er unter Coach Thomas Letsch nicht mehr zum Zug. Zumal bei den Jungbullen stets viele Spieler kommen und gehen. „Das ist normal dort, aber ich trauere nichts nach“, will sich der Innenverteidiger, der heute seinen 20. Geburtstag feiert, ganz auf die Aufgabe bei der WSG konzentrieren: „Und mir gefällt es, dass man hier von Älteren lernen kann.“

Womit man bei Flo Mader (34) wäre. Wie Gugganig, dessen Bruder Lukas in der zweiten deutschen Liga bei Greuther Fürth kickt und Papa Josef-Kurt, der als Nachwuchstrainer beim Kärntner Stammklub SC Mühldorf werkt, haben sich auch die Maders dem Fußball verschrieben: Papa Josef ist der Mister SV Schmirn (derzeit Kassier und Trainer), Flos Bruder Markus spielt in der Ersten. Nach fast zehn Jahren der Wanderschaft (Altach, Ried, Austria, St. Pölten) ist der 34-jährige Mittelfeldstratege mit seinen beiden Töchtern Leni (fast 4) und Lotta (5 Monate) wieder in seiner Wohnung in Igls gelandet. Nach Zweitliga-Meistertiteln mit Wacker, Altach und St. Pölten, einem ÖFB-Cupsieg mit Ried und Champions-League-Auftritten mit der Austria sagt Mader cool: „Hoffentlich bleibt der Erfolg.“ Dann steigt er ins Auto zu seinen neuen Kollegen. Abfahrt Richtung Mils. Völlig geerdet.