Von Alex Gruber

Innsbruck – Die 17. (!) Profi-Saison im Dress der Innsbrucker Haie weist Patrick Mössmer selbst als „die schlechteste meiner Karriere“ aus. Nachsatz: „Ich bin ehrlich zu mir selbst.“ Nach 48 Einsätzen steht in Sachen Torerfolgen oder Assists eine „0“ zu Buche und den Großteil seiner Eiszeit hielt sich Mössmer in der vierten Linie auf: „Ich verstehe, dass wir drei Linien haben, die funktionieren. Und für eine vierte fehlt uns etwas die Tiefe.“ Konditionell fühle er sich dennoch top und die letzten sieben bis acht Spiele habe der eigene Pfeil wieder nach oben gezeigt.

Dass Mössmer nicht wie vom scheidenden Obmann Günther Hanschitz gewünscht auf der Position des Sportmanagers landen wird, scheint klar. Wie es mit dem 34-jährigen Routinier weitergeht, ist offen. Es wäre aber jammerschade, würde Mössmers geballte Eishockey-Erfahrung bei den Haien verloren gehen. Gemeinsam mit heimischen Hochkarätern wie Daniel Welser, Christoph Brandner, Herbie Hohenberger oder Manuel Latusa spult er seit ca. eineinhalb Jahren eine Trainer­ausbildung ab. Ab Juni hat er den A-Lizenz-Diplomtrainer inne, ein Zertifikat, auf das nicht viele verweisen können. Sprich, Mössmer wäre auch am Trainersektor (Co. der Kampfmannschaft oder im Nachwuchs) eine Überlegung wert. „So einem verdienten Spieler lässt man die Türe offen“, führt Vorstandsmitglied Norbert Ried aus.

„Mein Ziel war es immer, bis 35 zu spielen“, erklärt Mössmer. Dieser Geburtstag stünde dann am 25. Oktober an, also in der bereits neuen Saison. Überlegungen, ihn als Leader der vierten Linie zu behalten, sind bekannt. Momentan will der Routinier, der als Einziger im aktuellen Kader 2008/09 im Play-off-Viertelfinale stand, die Rückkehr ins K.-o.-System genießen: „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben zwar in der Zwischenrunde nicht unsere besten Spiele gemacht, aber mit dem Play-off ist man wieder anders fokussiert. Da kommt ein anderes Lebensgefühl. Und wir sind unberechenbar.“

Unberechenbar trifft auch auf die Geschehnisse beim HCB Südtirol zu. Vor dem Derby in Innsbruck (14. Februar) trennte man sich aus disziplinären Gründen von Stürmer Denny Kearney. Auch NHL-Altspatz Glen Metropolit (42) ist nicht mehr dabei.