Aus St. Moritz: Sabine Hochschwarzer

St. Moritz — Wer zu Saisonbeginn gewettet hätte, dass diese vier ÖSV-Damen die WM-Abfahrt bestreiten dürfen, hätte wohl viel Geld gewonnen. Bis Anfang Jänner hatte noch Cornelia Hütter Österreichs Speed-Team angeführt, ihr Kreuzbandriss zwängte aber andere in die erste Reihe: Nicole Schmidhofer, die einzige mit WM-Erfahrung (2013, 2015), Christine Scheyer, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier. Trainer Roland Assinger ist sich sicher: „Die vier haben alle das Potenzial, vorne mitzufahren. Jede hat die Möglichkeit, auf das Stockerl zu kommen." Das Quartett im Überblick:

Nicole Schmidhofer, die Weltmeisterin: Noch am Dienstag durch ihr Super-G-Gold im Ausnahmezustand, scheint die Steirerin wieder im Alltag angekommen zu sein. „Es läuft alles wieder normal. Einzig mein Wiedererkennungswert ist gestiegen", erzählt die 27-Jährige von Fans, die sie auf der Piste ansprechen würden. Den Rummel zu verdauen, sei ihr anfangs nicht gut gelungen: „Ich habe noch lange die Blitzlichter vor meinen Augen gesehen." Beim ersten Abfahrtstraining am Tag nach dem Erfolg lag Schmidhofer über vier Sekunden hinter den Schnellsten, beim zweiten Testlauf auf der Corviglia waren es nur noch zwei. „Die sind heute schon noch drinnen, auch wenn mir das Flache oben nicht so liegt", so Schmidhofer. Auch liege ihr der Super-G derzeit mehr als die Abfahrt, aber „alles ist möglich". Bestes Abfahrtsergebnis der Saison 16/17: 5. Platz in Cortina d'Ampezzo, WM-Vierte in Vail, 106 Weltcup-Rennen, 2 Podestplätze: zuletzt Jänner 2014 Cortina 3. Platz.

Christine Scheyer, die Überraschte: Mit ihrem Sieg in Zauchensee hatte die Vorarlbergerin auch sich selbst überrascht. Die 22-Jährige stellte sich damit und einem 9. Platz in Val d'Isere fix für die heutige Abfahrt auf. Dabei ist die Vorarlbergerin noch relativ neu im Weltcup, stieg erst vor einem Jahr ein. In St. Moritz ist die Abfahrt ihr bereits drittes WM-Rennen: „Heute war mein erster freier Tag, ich durfte faulenzen." ­Scheyer ist die Einzige in Österreichs Abfahrts­team, die in der Kombi die Abfahrtsstrecke noch einmal fahren konnte. Ihr Motto für Sonntag: „Vollgas". Bestes Abfahrtsergebnis der Saison 16/17: 1. Platz in Altenmarkt-Zauchensee; weiters: 14 Weltcup-Rennen, davon 5 Abfahrten; WM-Bilanz 2017: 15. Super-G, 13. Kombi.

Ramona Siebenhofer, die mit dem Durchblick: Die Salzburgerin fuhr beim zweiten Training als Fünftschnellste ins ÖSV-Aufgebot. „Ich habe mich riesig gefreut", atmete die 25-Jährige gestern noch einmal erleichtert auf. Bis zum Mittwoch hatte sie Antibiotika nehmen müssen, „aber jetzt fühle ich mich richtig fit", so Siebenhofer. Seit Herbst fährt sie übrigens mit Kontaktlinsen. „Bei schlechter Sicht habe ich mich immer sehr schwergetan, jetzt habe ich voll den Durchblick." Bestes Saisonergebnis 16/17: 4. Platz in Garmisch; weiters: 80 Weltcup-Rennen, davon 1. Podestplatz: 3. Lake Louise 2015.

Stephanie Venier, die Letzte: Die Tirolerin musste bis Freitagabend um einen Startplatz in der Abfahrt zittern. Weil das Abschlusstraining abgesagt wurde, entschieden sich die Trainer für Venier, die erleichtert aufatmete: „Es fällt mir schwer, im Training Gas zu geben, ich bin mehr das Rennpferd." Die 23-Jährige hatte ohnehin die besten Aussichten. Als Siebente des Super-G am Dienstag hatten ihr auch nur 41 Hundertstelsekunden auf das Podest gefehlt. Ihre Aussichten für Sonntag: „Ich fühle mich mega-super-über-drüber-gut." Bestes Abfahrtsergebnis der Saison 16/17: 7. in Lake Louise, 45 Weltcup-Starts, 21 davon in der Abfahrt; WM-Bilanz 2017: 7. Platz Super-G.