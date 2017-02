Von Benjamin Kiechl

Schwaz — Es hätte das erste Tor von Neuzugang Matias Helt Jepsen werden können. Der 28-jährige Däne, der in der Winterpause vom Schweizer Club GC Amicitia Zürich kam, nahm sich in der Sporthalle Ost ein Herz — und versemmelte den Siebenmeter gegen HC Linz. Trotz 4:1-Führung nach zehn Minuten wollte sich am Samstag bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol der Spielrhythmus zum Auftakt des unteren Play-offs in der HLA nicht so recht einstellen. Auch weil die Führungsspieler Prakapenia und Huber Zeitstrafen kassierten. Hleb Harbuz, der im Duell der fünf Legionäre diesmal den Kürzeren zog, sah seine Mitspieler zur Halbzeit mit 13:13 in die Kabine schleichen. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber zu wenige verwertet", sollte Alonso später ausführen. Den Höhepunkt gab es zum Schluss — und eine Lehrstunde in Regelkunde. Weil Schwaz beim Stand von 25:26 in den letzten 30 Spielsekunden von einem Linzer am Anwurf gehindert wurde, gab es Rot und Siebenmeter. Neuzugang Jepsen behielt die Nerven und verwandelte zum 26:26-Endstand. In der Bundesliga verlor medalp Innsbruck im unteren Play-off gegen Schlusslicht Fivers II 28:30 (14:13). „Bitter. Wir müssen uns etwas überlegen", sagte Sportkoordinator Thomas Lintner.