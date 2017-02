Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – Die Hoffnung lebte bei Kitzbühel-Präsident Johann Spieglmayer „bis zur letzten Sekunde“. Schlussendlich war der späte 1:2-Anschlusstreffer von Peter Lenes im Derby gegen Zell aber zu wenig.

Mit der 1:2-Niederlage ist der Play-off-Zug in der Sky Alps Hockey League auch rechnerisch abgefahren. „Ein Aus ist natürlich immer bitter. Aber die Burschen haben super gekämpft und alles gegeben“, fuhr der „Präse“ seinen Schützlingen lobend übers Haupt. Insgesamt habe in dieser Saison nicht viel gefehlt. „Im Grunddurchgang hatten wir nur sechs Punkte weniger als Zell“, orientiert sich Spieglmayer am Erzrivalen aus Salzburg. Damit hätte das Team „genau den Erwartungen entsprochen. Wir nehmen mit, dass wir auch mit kleinem Budget, aber dafür viel Herz in dieser Liga mithalten können.“

Und die Kitzbüheler wollen – wie angekündigt – weiter in der zweithöchsten österreichischen Eishockey-Liga dabei sein. Ein Liga-Meeting Ende Februar soll weitere Klarheit bringen.

Bevor die Adler die Saison gegen Sterzing (18.2.), Neumarkt (22.2.) und Zell (25.2.) ohne Legionär Ainars Podzins (er erhielt die Freigabe für einen Verein in Finnland, wo die Saison noch länger geht) beschließen, war es Spieglmayer auch noch ein Anliegen, ein Lob nach Innsbruck zu schicken: „Die Kooperation mit dem HCI hat das erste Mal gut funktioniert. Das liegt auch an Coach Rob Pallin, der ein richtig lässiger Typ ist.“