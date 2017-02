Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach fünf Spielen Verletzungspause greift Spielmacher Andrew Clark heute wieder zum Schläger, um im O-Ton von Coach Rob Pallin in der ersten Angriffsreihe jenes „Kid“ zu suchen, das so gerne schießt. Mit dem Kind im Manne ist niemand anderer als Clarks kongenialer, torgefährlicher Linienpartner Austin Smith gemeint.

„Als Zwillinge würde ich uns aber nicht bezeichnen, weil so einen Schnurbart kann ich mir nicht wachsen lassen“, verrät Clark mit einem Augenzwinkern und geistigem Blick zu Smith. In jedem Fall sei er wieder „ready to go“, also bereit zu spielen. Schon in früheren Eishockey-Jahren habe er gelernt, auch in den „special teams“ (Powerplay, Penalty­killing) „Verantwortung zu übernehmen“. Womit man beim springenden Punkt wäre:

Eishockey-Rock’n’Roll oder High-Score-Spiele sind zwar schön für die Fans, aber weniger gut für die Nerven des Trainers. Und deswegen stellt Pallin vor den letzten vier Spielen in der Zwischenrunde klar, dass es „no more time for excuses“ gibt. Englisch ist die Eishockey-Sprache. Auf Deutsch: „Es gibt keine Entschuldigungen mehr in der Defensivarbeit.“ Es sei schön und gut, dass die Datenbank der Erste Bank Eishockey Liga etliche HCI-Cracks (neben Smith und Clark auch Lammers, Hunter oder Lamoureux) glänzen lässt, mit dem stets näherrückenden Play-off-Start liege das Augenmerk aber woanders: „Ich kümmere mich nicht mehr um diese tollen Statistik-Zahlen. Jetzt zählt alles für das Team.“ Womit man bei einem weiteren springenden Punkt wäre, der diese Saison schon öfters betont wurde:

Der wichtigste Spieler im Eishockey ist in der Regel derjenige zwischen den Pfosten. Pallin gab HCI-Keeper Andy Chiodo in der Länderspiel­pause einen zusätzlichen Tag frei, um neue Energien zu tanken: „Er muss unser bester Spieler sein.“ Die Ausfälle in den vergangenen Runden (neben Clark auch DeSantis und Lammers) hätten gezeigt, dass die Haie nur im Vollbesitz aller Kräfte mit den Besten der Liga mitfighten können. Und die Uhr tickt dem Play-off-Viertelfinale (erstes Match am 26. Februar) entgegen. Neben der gebotenen Fitness nimmt Pallin auch auf mentaler Ebene alle in die Pflicht: „Wenn die Play-offs beginnen, ist es egal, ob du 18 oder 35 Jahre alt bist.“ Jeder Einzelne sei gefordert.

Das Match beginnt heute im sechsten Saisonderby gegen den HCB Südtirol von Neue­m. Die Ergebnisse waren aus Sicht der Innsbrucker (chronologisch von Saisonbeginn 8:7/h, 2:3/a, 6:2/h, 4:6/a und 5:8/a) stets torreich. Nach dem Gesetz der Heim-Serie müssten die Haie gewinnen: „Wir müssen die ersten fünf Minuten auf der Hut sein“, unterstreicht Pallin.