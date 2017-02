Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Vor der Jahreshauptversammlung am kommenden Sonntag und dem Frühjahrsstart am 24. Februa­r mit dem Heimderby gegen Wattens präsentierte der FC Wacker gestern eine Kooperation mit dem Kartenverbund Freizeit-Ticket Tirol. Pro Ticket können in der heurigen Frühjahrssaison drei Heimspiele im Tivoli besucht werden. Ab dem kommenden Spieljahr sind drei Eintritte pro Saison möglich. „Damit sprechen wir auch Familien und Kinder an, die sich sonst vielleicht keine Matchtickets kaufen würden“, freut sich General Manager Alfred Hörtnagl über die vorerst bis 2020 abgeschlossene Kooperation. Auf der Ostseite des Tivoli­stadions steht ein eigener Eingang samt Kassa zur Verfügung. Der Zutritt wird nur mit einem gültigen Freizeitticket gewährt. Im Stadion ist ein eigener Sektor auf der Osttribüne reserviert (freie Platzwahl). Die Aktion beginnt mit dem Schlager gegen Wattens.

Dem Derby blicken auch Trainer und Spieler erwartungsfroh entgegen. Der neue Chefcoach Karl Daxbacher sah in den bisherigen Testspielen „eine kontinuierliche Steigerung“ seiner Mannschaft, die Vorbereitung läuft trotz der widrigen äußeren Bedingungen „zufriedenstellend“, und für das Spiel gegen Wattens zählt ohnehin nur eines: „Nach zwei Niederlagen ist es höchst an der Zeit zu gewinnen.“

Der Kader ist zurzeit verletzungsfrei, 21 Feldspieler sind heiß auf einen Stammplatz. „Jenes Team, das im Herbstfinale zusammengewachsen ist, hat sich einen Bonus verdient. Den müssen sich die Neuen erst erarbeiten“, so Daxbacher, der einen neuen Athletik- bzw. Konditionstrainer zur Seite hat. Karl Schwarzenbrunner wechselte zu Jahresbeginn zum deutschen Eishockey-Bund, jetzt nimmt sich Ex-Footballer Andreas Pröller die schwarzgrünen Profis dreimal pro Woche zur breiten Brust.