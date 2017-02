Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach der Ankunft im spanischen Trainingslager in La Manga machte sich gestern auch der verloren gegangene Koffer von Assistenztrainer Hermann Steinlechner auf die Reise. Den hatte einfach ein deutscher Trainerkollege am Flughafen eingepackt. Kann ja passieren ...

Was nicht passieren soll, stellte Sportmanager Stefan Köck mittels Verhaltenskodex und einem Augenzwinkern klar: „Wir brauchen keinen Skandal wie bei Paderborn.“ Beim deutschen Zweitligisten hatten sich ein paar Spieler entblößt. Angst, dass so etwas bei den Wattenern passiert, hat Köck ohnehin keine, aber kurz in Erinnerung sei das korrekte Benehmen dennoch gerufen: „Das war vor 20 Jahren nicht anders“, erinnert sich der 41-Jährige an aktive Tage. Den vielen Pensionisten in der Anlage wollen die Grünweißen höflich begegnen. Und bestimmt, also fest entschlossen, sei das Handeln auf dem Platz. Das ließ sich auch schon gestern erkennen.

„Die Bedingungen sind exzellent und man merkt das Feuer“, stellt Köck fest, dass die Kicker den eigenen Naturrasen und satte Plusgrade in sich aufsaugen würden. Nur Kreativperle Benni Pranter ist noch verstärkt in Sachen Aquajogging, Kraftraum und im Behandlungszentrum von Masseur Gerhard „Hartl“ Anhaus unterwegs. Es steht gegenwärtig in den spanischen Sternen, ob Pranter bis zum Derby-Auftakt am Tivoli fit werden wird. „Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit“, weiß Köck. Vielleicht entfalten die Sonnenstrahlen im Süden eine zusätzlich heilende Wirkun­g.