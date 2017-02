Hochfilzen - Die zweite Wettkampfwoche der Biathlon-WM in Hochfilzen wird am Mittwoch (14.30 Uhr/live ORF eins) mit dem Damen-Einzel über 15 km eröffnet. Die große Gejagte ist die bisherige WM-Dominatorin Laura Dahlmeier. Die Deutsche hat in der traditionellsten und längsten Disziplin mit einer Strafminute für jeden Fehlschuss beide Weltcupsaisonbewerbe gewonnen.

Österreichs Hoffnungen auf einen Spitzenplatz ruhen auf Lisa Theresa Hauser. Die Tirolerin zeigte im Einzel im Weltcup mit den Rängen sieben Ende November in Östersund und zehn bei der WM-Generalprobe in Antholz stark auf. In Hochfilzen haderte die ansonsten sehr treffsichere Tirolerin bisher aber mit ungewohnt vielen Fehlschüssen.

20 Scheiben müssen fallen

Im Einzel wird sie aber alle 20 Scheiben treffen müssen, um im Spitzenfeld landen zu können. „Vier Mal null ist schon im Training nicht immer einfach und im Wettkampf deshalb natürlich nicht leichter“, meinte Hauser am Dienstag vor dem Abschlusstraining bei neuerlichem Kaiserwetter. Der Sprint (23./1 Fehlschuss) und die Verfolgung (26./3) seien abgehakt. „Ich habe nicht mehr viel darüber nachgedacht. Die Rennen waren an sich gut, es hat einfach nicht alles zusammengespielt.“

Paradoxerweise könnten sich die ausgesprochen guten Schießergebnisse im WM-Vorfeld negativ ausgewirkt haben. „Vielleicht sind im Training die Klappen zu leicht gefallen, da verliert man vielleicht den Fokus und das gewisse Extra, was es am Schießstand ausmacht. Aber vielleicht bin ich wieder wachgerüttelt worden, dass hier der eine oder andere Fehler passiert ist“, sagte Hauser. Sie sei deswegen aber keineswegs verunsichert.

Die 23-Jährige aus Reith bei Kitzbühel ist vielmehr zuversichtlich, dass die WM noch Spitzenplätze bringen wird. „Ich freue mich auf das Einzel und den Massenstart, das sind richtig coole Bewerbe. Die Einzel habe ich heuer recht gut hinbekommen, ich habe mich wirklich verbessert auf das letzte Jahr hin, ich gehöre natürlich noch immer nicht zu den Topläuferinnen.“

Mit dem erhofften Top-Ten-Ergebnis würde sie ihr bisher bestes WM-Resultat, einen 13. Platz im Vorjahres-Einzel in Oslo, übertreffen. (APA)