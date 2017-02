Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Dick aufzutragen ist nicht die Art von Hunter Bishop. Der Eishockey-Crack versteht sich vielmehr als echter Teamplayer. „Ja klar, ich habe die drei Tore gemacht, aber das war nur, weil ich die besten Teamkollegen habe“, sagte der US-Amerikaner nach dem 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)-Sieg in der Platzierungsrunde der Erste Bank Eishockey Liga gegen Bozen. Und weil er gerade zu loben angefangen hat: Tyler Spur­geon und John Lammers seien nicht nur die besten Kumpels, sondern sie bilden „die beste Angriffslinie der Liga“.

Dass der 29-jährige Bishop gegen Bozen bei den Innsbruckern herausragend war, konnte er dann aber nicht mehr abstreiten. „Ich war der Mann, der die drei Tore gemacht hat. Aber nur wegen meiner Mitspieler“, sagte er wieder, der Meister des Understatement. Drei Tore in einem Spiel waren dem ehemaligen Laibach-Legionär in der EBEL noch nie gelungen. „Einmal habe ich das in Deutschland geschafft, aber das zählt hier nicht.“ Welches Tor das beste war, sieht Bishop pragmatisch: „Das schönste war das erste. Johnny (Lammers, Anm.) hat mich so ideal freigespielt, da musste ich den Puck nur noch reinhauen.“ Das dritte Tor war dann auch nicht zu verachten: „Offensichtlich, ja, das Tor für den Sieg ist das wichtigste.“

Mit 25 Saisontreffern blickt der in Alaska geborene Legionär schon jetzt auf eine großartige Saison zurück. Den Score aus der Vorsaison übertrumpfte er locker: 2015/2016 hatte er 18 Treffer in 33 Spielen zu Buche stehen. Der Zenit sei noch nicht erreicht: „Ich sehe die Chance, unser Spiel auf die nächste Ebene zu heben.“ Frei nach dem Motto: Drei Siege in der Zwischenrunde sind geschafft, drei weitere sollen folgen. „Jetzt ist die beste Zeit des Eishockey-Jahres“, betonte er. „Wir müssen unser bestes Eishockey spielen und arbeiten jeden Tag daran, stärker zu werden.“ Es sei eine spannende Zeit, die Leute im Verein seien aufgeregt und positiv gestimmt. Bishop: „Du fühlst in der Kabine, dass alle Spaß haben.“

Mit Blick auf das nächste Spiel morgen auswärts bei Rekordmeister KAC sieht sich der „Hunter“ in der Rolle des Jägers. „Wir müssen kämpfen, dann bekommen wir das Resultat, das wir wollen.“ Wichtig sei ein guter Start. Auch der KAC mit seinen fanatischen Fans im Rücken lasse sich knacken.

So gern sich Bishop bezüglich seiner Rolle im Team zurückhaltend gibt, bei einer Sache trägt er gerne dick auf: „Ich will noch lange in Innsbruck bleiben. Ich bin letztes Jahr mit meiner Frau hergekommen und jeden Tag fühlt es sich für uns mehr wie zuhause an“, erklärte der Eishockey-Crack, dessen Vertrag auch in der kommenden Saison noch Gültigkeit hat. Bishop spielte in der Saison 2014/15 für Laibach, ehe er nach Tirol gewechselt war. Eine Entscheidung, die er nicht bereut hat: „Laibach ist eine faszinierende Stadt, aber Innsbruck ist ein Genuss. Das will ich unterstreichen.“