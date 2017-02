Wie geht es Ihnen?

Eva-Maria Brem: Gut. Sehr gut sogar. Die erste Zeit nach dem Sturz war schwer, aber ich habe mich damit arrangiert, verletzt zu sein. Klar würde ich gerne Ski fahren, aber das geht jetzt eben nicht.

Und Ihr Bein?

Brem: Im Alltag sieht man nicht mehr, dass ich verletzt bin. Stiegen steigen, Einkaufsbummel – das alles geht schon und hebt die Lebensqualität. Anfangs konnte ich nicht mal alleine Socken anziehen. Ich baue Kraft auf. Es geht um die Feinkoordination, die Zehen, den Schienbeinmuskel, der weh tut. Es sind nur kleine Bewegungen, die für Gesunde ganz normal sind.

Zum Beispiel?

Brem: Ziel ist nicht, den Wadenumfang so schnell wie möglich aufzubauen, sondern die Funktionen. Damit ich wieder das Gefühl bekomme, das ich brauche. Eine Übung ist etwa, auf einem Luftkissen stehend Zähne zu putzen.

Sie stehen, wie man sieht, auch schon auf Skiern.

Brem: Ja, seit zwei Wochen – auf Langlaufskiern. Es fühlt sich cool an. In einem Langlaufschuh geht es, in einem Skischuh aber nicht. Ich bin zwar schmerzfrei, aber da die Sehnen über den geschraubten Platten in meinem Bein verlaufen, würde das zu sehr reizen und weh tun.

Denken Sie schon an Ihren wieder ersten Alpinskitag?

Brem: Ich denke im Moment bewusst daran, was möglich ist, und nicht an das, was noch nicht geht. Das Leben ist jetzt schon viel leichter, das freut mich. Ich weiß, wie fit man sein muss, um Ski zu fahren, und deshalb weiß ich auch, wie viel es dafür noch braucht. Ich denke Schritt für Schritt. Der nächste ist, dass Platten und Querstangen – alles bis auf den Marknagel – bald rauskommen. Wann ich wieder Ski fahren kann oder darf, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht danach gefragt.

Sind Sie nicht ungeduldig?

Brem: Spitzensportler sind nie geduldig. Bei mir geht es nicht darum, so schnell wie möglich zurückzukehren, sondern so gut wie möglich. Es ist wie bei einer Radtour: Man fährt von Kurve zu Kurve den Berg hinauf, schaut nur auf den nächsten sichtbaren Punkt, und plötzlich ist man oben und denkt sich: Ach, bin ich schon da? Es wird seine Zeit brauchen.

Anna Veith kämpft sich auch gerade zurück. Verfolgen Sie das?

Brem: Ja, wir sind in Kontakt. Es ist ohnehin interessant, den Skizirkus von außen zu beobachten. Ich richte zwar meinen Tag nicht nach den Rennen aus, bin aber eine sehr interessierte Beobachterin. Es ist spannend zu sehen, wer das Rennen wie anlegt. Scheidet jemand aus, ärgere ich mich mit und rufe: „Das gibt’s ja nicht!“ Ich habe mir davor schon lange nicht mehr ganze Rennen angesehen.

Betrübt es, dass jetzt gerade die WM ohne Sie läuft?

Brem: Ach, nicht sehr, ich habe mich damit abgefunden. Ich weiß eigentlich gar nicht, an welchem Tag der Riesentorlauf stattfindet. Außerdem habe ich vor, mit einer Freundin ins Warme zu fliegen.

Wollen Sie dennoch einen Tipp abgeben?

Brem: Drei Medaillen sind zu wenig für das Niveau, auf dem sich die Riesentorläuferinnen derzeit bewegen. Tessa Worley etwa gefällt mir gut. Sie wäre eine Kandidatin für den Gesamt-Weltcup. Mikael­a Shiffrin, Marta Bassino sind stets vorne dabei, so wie auch Sofia Goggia. Stefanie Brunner braucht sich auch nicht hinten anzustellen. Wenn sie es am Tag X auf den Punkt bringt, wäre sie keine Überraschung. Tina Weirather oder Viktoria Rebensburg, mit der ich um die Kugel gekämpft habe, darf man auch nicht vergessen.

Das war eine knappe Entscheidung zu Ihren Gunsten im Vorjahr in St. Moritz. Vermissen Sie solche Glücksgefühle?

Brem: Genau genommen ist der Riesenmoment nicht der, in dem man gewinnt. Es ist cool zu siegen, aber das Drumherum gibt mehr Kraft. Das bleibt hängen. Wenn alles klappt, was man sich vorgenommen hat, obwohl man sich vorab nicht sicher war, ob man das so schafft. Eine Herausforderung, die man meistert. Dann triffst du Leute, die mitverantwortlich sind, und alle haben eine Riesen­freude. Solche Momente will ich wieder haben. Dieses Gefühl vermisse ich. Klar ist der Sieg das maximale Ziel. Zu gewinnen ist wunderschön, im Kopf bleiben aber nicht die Momente, in denen du den Pokal bekommst, sondern andere.

Wie fühlen sich die jüngsten Verletzungen Ihrer Kolleginnen an?

Brem: Schlimm. Lara Gut oder Mirjam (Puchner, Anm.), sie hat dieselbe Verletzung wie ich. Für andere mag es eine Meldung sein, aber nicht für mich. Wir kennen uns ja alle gut. Da leide ich mit, auch weil ich weiß, was vor ihnen liegt.

Dachten Sie zuletzt mal an ein Karriereende?

Brem: Nein! Nur ab und zu hat sich anfänglich der Zweifel leise gemeldet: Kann ich die nötige Energie aufbringen? Ist schon ein Weg, den man vor sich hat ...

Kein leichter.

Brem: Kein leichter, ja. Aber: Was soll mich jetzt noch erschüttern? Früher dachte ich, mit der Zeit geht im Weltcup alles leichter. Ist aber nicht so. Es wird nie leichter oder bequemer. Das ist auch nicht das Wesen des Spitzensports. Auf Weltklasse-Niveau zu kommen, zu bleiben oder sich dort noch zu verbessern, ist eine Herausforderung. Das muss eine sein. Auch für Marcel Hirscher. Er hat den Gesamtweltcup fünfmal gewonnen, das schaffte noch keiner vor ihm – selbst ich kann mir nur annähernd vorstellen, was er leistet.

Das Gespräch führte Sabine Hochschwarzer