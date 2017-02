Mit welchem Gefühl blicken Sie der anstehenden Generalversammlung am Sonntag entgegen?

Kerle: Ich denke, dass sich viele Mitglieder darauf freuen, dass Gerhard Stocker an die Spitze zurückkehren will und dass die Art, wie wir den Verein zu führen beabsichtigen, begrüßt wird.

Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung wurden Sie falsch zitiert, was seitens der Sportredaktion bedauert wird. Ex-Vorständen wie Obmann Kaspar Plattner ist Ihre Hochachtung gewiss, wie Sie festhalten.

Kerle: Jeder einzelnen Person, die sich in den letzten 15 Jahren ehrenamtlich für den Verein eingesetzt hat, bringe ich größten Respekt entgegen, weil ich mittlerweile weiß, was das an Aufwand mit sich bringt. Es ist ein schwieriges Unterfangen, weil es aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Erwartungshaltung ständig eine Gradwanderung ist. Letztlich riskiert man auch persönliche Haftungen, obwohl man seine Freizeit opfert, um dem Verein zu helfen.

Der Satz mit den „Flaschen“ war ironisch gemeint.

Kerle: Nicht nur das: Die Leute wurden meiner Ansicht nach nicht mit dem notwendigen Respekt behandelt und zahlten sogar Geld aus ihrem Privatvermögen rein. Man kann es sich natürlich leicht machen, die Realität verweigern und wie von mir angemerkt behaupten, es seien nur „Flaschen und Ahnungslose“ tätig gewesen. Oder man könnte sich fragen, was am System falsch ist – die Frage muss berechtigt sein.

Im neuen Vorstand sind viele fußballerisch eher unerfahrene Leute. Ein Risiko?

Kerle: Wir sind alle fußballaffin und der Meinung, dass im System Wacker Innsbruck ein großes Umdenken hergehört. Mit General Manager Alfred Hörtnagl haben wir einen absoluten Fachmann an der Seite. Man darf sich aber nicht erwarten, dass jetzt alles besser und toller wird. Es kann – aus derzeitiger Sicht – sogar so sein, dass gewisse Sponsoren ihre Verträge nicht verlängern oder die Mittel drastisch kürzen. Es hängt sehr viel davon ab, welchen Raum man uns gibt. So, wie der Verein im Moment dasteht, lassen sich die in ihn gesetzten Erwartungen unserer Meinung nach jedenfalls nicht erfüllen. Wir sind jederzeit offen für konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge, jedoch ist uns die Personalhohheit im Verein ein wichtiges Anliegen, denn ansonsten braucht es keinen Vorstand.

Wie stehen Sie zu General Manager Alfred Hörtnagl?

Kerle: Ich habe persönlich mitbekommen, wieviel er für Verein leistet. Sein kolportierter Gehalt ist völlig überzogen. Er verdient sicher gut, dafür hat er praktisch kein Wochenende frei und ist auch um elf Uhr nachts noch erreichbar. Der Verein ist ihm definitiv ein Herzensanliegen. Dass manche Entscheidungen, wie die Verpflichtung von Trainer Jacobacci, im Nachhinein gesehen nicht den gewünschten Erfolg brachten, gehört zum Fußball, aber er hat den Verein hinsichtlich der Ablöse Jacobaccis jedoch völlig schadlos gehalten. Alfred Hörtnagl hatte auch seit dem Beginn seiner Tätigkeit als Generalmanager Angebote diverser Vereine in Österreich, aber er will so nicht gehen - da geht es ihm auch um seinen Namen.

Was sind denn die Pläne des neuen Teams?

Kerle: Im Falle unserer Wahl werden wir alle administrativen Bereiche noch einmal genau evaluieren und anschließend entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die Verbesserung der Kommunikation, sowohl intern als auch nach außen, ist eines unserer vordringlichsten Ziele. Was den sportlichen Bereich betrifft, sind wir hoffentlich bald wieder erfolgreicher. Schwierigkeiten sehe ich persönlich hauptsächlich in Hinblick auf die ab der Saison 2018/2019 beschlossene Strukturreform der Bundesliga.

Was befürchten Sie?

Kerle: Mattersburg, St. Pölten, Ried oder aber auch die Admira bzw. der WAC könnten – aus derzeitiger Sicht – absteigen und streben mit Sicherheit den sofortigen Wiederaufstieg an. Lustenau will bekanntlich ebenfalls unbedingt nach oben, genau wie vermutlich Wiener Neustadt, wo man bekanntlich ein neues Stadion plant. Grundsätzlich werden in der kommenden Saison mehrere Vereine alles daran setzen, in die höchste Spielklasse aufzusteigen. Wenn man in der zweitklassigen 16er-Liga bleibt, in der unter anderem nur mehr die halben Bundesliga-Gelder, dann aber für 16 anstelle von 10 Vereinen vorgesehen sind, und vermutlich die TV-Berichterstattung ausbleiben wird, scheint aus meiner Sicht ein Profibetrieb nur schwer denkbar.

Der Aufstieg 2017/18 ist demnach eigentlich Pflicht.

Kerle: Aus sportlicher Sicht auf jeden Fall, wenn man einen Profibetrieb führen will. Wenn man noch dazu die wirtschaftliche Situation nüchtern betrachtet, dann wird es mit Sicherheit eine ganz große Herausforderung, der große Favorit sind wir mit unserem Budget (ca. 5 Mio. €) und den Rahmenbedingungen nämlich sicher nicht. Die Frage wird sein, was uns im verbleibenden halben Jahr gelingt, um uns im Sommer entsprechend aufstellen zu können. Wir vom Vorstand werden sicher kein wirtschaftliches Risiko eingehen, welches nicht zu verantworten ist.

Wirtschaftlichkeit vor Sportlichkeit – inwieweit gilt die Devise von Ex-Präsident Gunsch für das neue Team?

Kerle: Ich würde es anders formulieren: Sportlicher Erfolg, aber nur im wirtschaftlichen Rahmen. Wir werden uns sicher nicht mehr auf vage Zusagen verlassen, sondern uns nur auf feste Zahlen.

Ihr designierter Finanzvorstand Reimair meinte, in den Bilanzen sei zuletzt der Spielraum ausgenutzt worden. Was ist darunter zu verstehen?

Kerle: Soweit ich dies verstehe, gibt es bilanztechnisch verschiedene Möglichkeiten, eine Situation darzustellen. Aus meiner Sicht wurde damit angesprochen, dass etwa Transferwerte einzelner Spieler in der letzten Bilanz mitberücksichtigt wurden, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Allerdings ohne damit irgendjemandem gegenüber einen Vorwurf zu erheben, denn aus bilanztechnischer Sicht, ist dies durchaus vertretbar.

Der zurückgetretene Präsident Gunsch sprach von „Entschuldung des Vereins“.

Kerle: Das kann man so sicherlich nicht sagen. Die aktuelle Situation, für die vor allem auch Josef Gunsch als Präsident verantwortlich zeichnet, stellt sich nämlich so dar, dass sowohl der Verein als auch die GmbH ein negatives Halbjahresergebnis aufweisen. Voraussichtlich wird es auch am Ende dieser Saison – wenn auch hoffentlich deutlich verringert – noch ein negatives Eigenkapital in der Schlussbilanz (30.6., Anm.) geben, sollte es nicht möglich sein, zusätzliche Sponsoren zu begeistern. Allerdings möchte ich betonen, dass wir hier von Beträgen sprechen, die deutlich unter 500.000 Euro liegen.

Das schmälert den Spielraum für Ihre Planungen.

Kerle: Zahlreiche Investitionen wären dringend notwendig: Computerprogramme für die Geschäftsstelle bis hin zu einem Entspannungsbecken in der Spielerkabine, das seit Jahren kaputt ist. Daran brauchen wir derzeit aber nicht zu denken, solange andere Sachen vorrangig sind. Spannend wird sicher sein, wie einzelne Sponsoren über die Zukunft des FC Wacker nachdenken, da wird man frühzeitig reden müssen.

Wie ist die Gesprächsbasis der Sponsoren mit dem neuen Vorstand?

Kerle: Die Rückkehr von Gerhard Stocker wird – spweit ich das bisher beurteilen kann - nicht negativ gesehen, wie von einigen vermutet wird. Misstrauen sei den Vorstandsmitgliedern gegenüber keines vorhanden, heißt es, wir setzen auf persönliche Gespräche und wollen manche Missverständnisse ausräumen.

Wie ist der aktuelle Stand bei den schwarzen Schafen unter den Fans: Einige wurden namhaft gemacht, die für Ausschreitungen wie in Wattens verantwortlich waren.

Kerle: 18.000 Euro - 8000 für Pyrotechnikverstöße, 10.000 für den Sturm des Kabinentrakts - sind zu zahlen. Bisher wurden uns als Verein nur wenige Namen bekannt gegeben und können auf reinen Verdacht hin keine Stadionverbote verhängt werden. Eine wirkliche Handhabe haben wir nur gegen diejenigen, die auch gerichtlich verurteilt wurden. Die Fans, die künftig wieder unter einem gemeinsamen Dach geordnet auftreten werden, haben uns versichert, dass sie darauf bedacht sind, auch intern gegen solche Leute vorzugehen. Alles wird sich nicht verhindern lassen.

Wie sieht es mit möglichen Regressforderungen aus?

Kerle: Es ist aus mehrfachen Gründen schwierig, das juristisch durchzusetzen. Man wird das jedoch in jedem Fall einzeln abwägen, sobald wir entsprechende Informationen über beteiligte Personen erhalten.

Das Gespräch führte Florian Madl