Von Günter Almberger

Königssee – Es war ein sportlicher Niederschlag: Ausgerechnet bei der Heim-Weltmeisterschaft kam Bobpilotin Christina Hengster im Igler Eiskanal zu Sturz. Bereits nach dem ersten Lauf war der Traum von einer WM-Medaille geplatzt. Tränen statt Jubel vor den eigenen Fans. Das ist ein Jahr her und für die Axamerin Schnee von gestern. „Das Thema ist abgeschlossen“, erklärt die 31-Jährige: „Ich habe die Heim-WM trotzdem in guter Erinnerung. Immerhin haben wir im Team-Bewerb Bronze geholt.“

An diesem Wochenende (Freitag und Samstag jeweils zwei Läufe) gibt es für Hengster die Chance zur Revanche. Nicht wie ursprünglich geplant in Sotschi (nach den schweren Dopingvorwürfen gegen Russland hat der internationale Verband IBSF dem Olympia-Ort im vergangenen Dezember die Titelkämpfe entzogen), sondern im bayerischen Königssee. Nach starken Leistungen zu Saisonbeginn mit Podestplätzen und EM-Bronze ist der Faden bei der Polizeisportlerin zuletzt gerissen. Bei den Weltcup-Rennen in Igls und Königssee sprang nicht mehr als Platz acht heraus. „Wir haben im Moment das Gefühl, dass wir der Konkurrenz hinterherlaufen. Leider wissen wir nicht, woran es liegt“, rätselt die Tirolerin. In den vergangenen Tagen wurde sogar der Schlitten noch einmal komplett überholt. Dabei wurden ein paar Kleinigkeiten entdeckt. Ob die Probleme damit gelöst sind, sehe man erst im Rennen. Selbst auf der Anschiebeposition gab es eine Veränderung. Standardanschieberin Sanne Dekker hatte am Montag in einer internen Ausscheidung gegenüber Jennifer Onasanya das Nachsehen. „Leider ist Sanne aktuell ein wenig hinter ihrer Leistungsmöglichkeit zurück. Sie wird aber zumindest im zweiten österreichischen Bob von Katrin Beierl am Start sein“, betont Hengster. Auch Coach Manfred Maier weiß, dass die Trauben in Königssee hoch hängen: „Zu Beginn der Saison konnten wir noch überraschen. Andere Nationen haben aber die Ressourcen, um während der Saison aufzurüsten. Da können wir nicht mithalten.“

Ähnliches gilt auch für Trainer-Sohn Benjamin Maier, der an diesem Wochenende (Samstag und Sonntag jeweils zwei Läufe) im Zweierbob-Einsatz ist. Beim Weltcup-Bewerb vor zwei Wochen auf derselben Bahn sprang Rang sieben heraus. Viel mehr Luft nach oben vermutet der Rumer nicht. „Ich wünsche mir eine Top-sechs-Platzierung. Dafür müssen wir alle Reserven mobilisieren. Unser Schlitten ist Baujahr 2008, da konnten wir eigentlich nichts mehr aufrüsten. Immerhin konnte mein Team die freie Woche zuletzt nützen, um die Akkus noch einmal aufzuladen. Vielleicht bringt uns das den notwendigen Schub“, hofft der 22-Jährige, der beim Heim-Weltcup in Igls zuletzt mit Anschieber Markus Sammer erstmals auf das Zweierbob-Podest raste.

Berechtigte Medaillen-Hoffnungen macht sich das ÖBSV-Team beim Teamevent am Sonntag. Hengster, Maie­r und die beiden Skeletonis Janin­e Flock und Matthias Guggenberger wollen Bronze aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. „Bei vier Sportlern ist es immer schwer, eine Prognose abzugeben, aber wir haben gezeigt, dass wir um die Podestplätze mitreden können“, so Hengster.