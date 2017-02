Innsbruck – So wie die Wattener absolviert der FC Wacker seine Derby-Generalprobe auch auf Rasen – nicht im sonnigen Spanien, sondern heute ab 15 Uhr in Linz auf dem Sportplatz Neue Heimat. „Das war der einzige Platz den wir kriegen konnten, dafür nehmen wir auch eine längere Busfahrt in Kauf“, hofft Karl Daxbacher, dass der angekündigte Wetterumschwung keinen Strich durch die Rasenrechnung macht. Gegen den Regionalligisten Vorwärts Steyr soll schon jene Elf beginnen, die dann zum Saisonstart am 24. Februar im Tivolistadion gegen Wattens auflaufen soll.

„Zwei, drei Positionen sind noch offen. Sonst steht für mich die Anfangself. Wir haben dann ja noch eine Woche Zeit, um die stärkste Mannschaft aufbieten zu können“, lässt sich Daxbacher noch nicht in der Derby-Karten blicken. Bis auf den Andi Hölzl (Fersenverletzung) und Simon Pirkl, der am Samstag bei den Amateuren Matchpraxis sammeln soll, ist der Kader für den Test gegen Steyr komplett.

Was die grünschwarzen Stammplätze betrifft, sichert Daxbacher jenen einen Bonus zu, die im Herbstfinale unter Interimscoach Thomas Grumser die Wende schafften. Was die Neuen – Ante Roguljic und Felipe Dorte – betrifft, wird die kommende Woche weisen. „Fußballerische Qualität haben beide, Die Frage ist, ob sie fit genug sind. Optionen als Joker sind auf alle Fälle“, so Daxbacher, der das Experiment mit zwei Stürmern als gescheitert zu den Akten legt: „Wir haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert.“ Daher wird Patrik Eler als Solospitze vor einem offensiven Mittelfeld seine läuferischen und schusstechnischen Qualitäten abzuliefern haben. Thomas Pichlmann wird die Rolle als Joker bleiben. „Ich bin froh, dass ich so einen torgefährlichen Typen habe“, so Daxbacher über den Torjäger. (w.m.)