Aus St. Moritz: Roman Stelzl

St. Moritz — Der bisher einzige Slalom-Auftritt von Mikaela Shiffrin in St. Moritz ist vielen noch gut in Erinnerung. Mit einem Vorsprung von 2,03 Sekunden schwang die US-Amerikanerin beim Weltcupfinale im März 2016 im Zielraum ab — die Konkurrenz konnte das Geschehen nur mit Staunen verfolgen. Es war eine Machtdemonstration der 21-Jährigen unter der Sonne im Schweizer Nobelort.

Das Rad der Zeit hat sich weitergedreht, nicht aber das Rad bei den Slalom-Dominatorinnen. Sieben Torläufe sind in dieser Weltcup-Saison gefahren, in fünf davon hieß die Siegerin Mikaela Shiffrin, womit sie 13 ihrer letzten 15 Slaloms gewinnen konnte. Die vierte kleine Kugel in Serie im Disziplinen-Weltcup ist nur noch Formsache — ebenso wie der erste Gewinn des Gesamtweltcups. Und selbst wenn man ihre gute Performance im Vorjahr in St. Moritz außer Acht lässt, kann es für den heutigen WM-Slalom (9.45/13 Uhr, live ORF eins) nur eine Favoritin geben: Shiffrin, die mit der WM 2013 in Schladming, Olympia 2014 in Sotschi und der WM 2015 in ihrer Heimat Vail bereits seit vier Jahren bei Großveranstaltungen ungeschlagen ist.

„Mir gefällt es hier gut, ich freue mich auf den Slalom", meinte die Doppelweltmeisterin nach Silber im Riesentorlauf — im Übrigen ihre erste Medaille in dieser Disziplin. Und was sie von dem Gerede um die Favoritenrolle halte? „Ach, das sagen die Leute schon seit drei Jahren. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren."

Inzwischen hält Shiffrin bei noch nicht einmal 22 Lebensjahren — aber bereits bei 28 Weltcupsiegen. Im Slalom kommt die Olympiasiegerin auf 24, damit fehlen nur noch elf auf den Weltcup-Siegerrekord der Österreicherin Marlies Raich. Und die Wahl-Tirolerin und nunmehrige Mutter zweifelt nicht daran, dass diese Bestmarke bald fällt. „In ein oder zwei Jahren wird Mikaela Shiffrin meinen Slalom-Rekord brechen. Sie ist eine Ausnahmeathletin", erklärte die Ex-Athletin und ergänzte mit einem Lächeln: „Bei Vreni Schneider hat der Rekord dann ein bisschen länger gehalten."

Shiffrins größte Konkurrentinnen am Samstag werden die Schwedin Frida Hansdotter, Kombi-Weltmeisterin Wendy Holdener und die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova sein.