Innsbruck – Still ist es in der Kabine des HC Innsbruck nach der 0:4-Niederlage in Klagenfurt (damit fixierte der KAC das Play-off-Heimrecht) sicher nicht gewesen. Trainer Rob Pallin ärgerte sich jedenfalls: „Wir haben wieder nicht gut gespielt. Wieder haben wir in einem Auswärtsspiel unsere Arbeit nicht gemacht“, schimpfte der US-Amerikaner. Das sei „schwer zu verstehen“.

Dabei hatte Pallin im Vorfeld nicht nur einmal eine Steigerung in den Spielen jenseits der heimischen Tiwag-Arena gefordert. Seine Cracks hätten sich „das Leben selbst schwer gemacht. So können wir natürlich nicht bestehen. Unser Spiel ist einfach und deswegen auch effektiv.“

Empfindlich traf die Haie natürlich auch der Ausfall von Lubomir Stach (Fieber). Wenn so ein Top-Verteidiger ausfällt, wiegt das für die Innsbrucker nämlich in etwa so schwer, als wenn bei Platzierungsrunden-Leader Vienna drei Abwehrspieler ausfallen. Im Vergleich zur Liga-Spitze fehlt weiter die Qualität in der Breite. Und ob Stach heute (17 Uhr) gegen RB Salzburg wieder auflaufen kann, wird sich – ebenso wie bei Benni Schennach (Rückenbeschwerden) – erst am Spieltag entscheiden. Egal, ob mit oder ohne den Tschechen – Coach Pallin fordert eine Reaktion ein: „Wir können ein gutes Team sein, wenn jeder an seine Grenzen geht. Das ist ein Muss.“ Und um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, fügt der 50-Jährige ein „ohne Ausrede“ an. Und auf dem heimischen Eis haben die Haie ja schon dreimal in der Platzierungsrunde ihre Qualität gezeigt, auswärts setzte es dagegen in vier Spielen 24 (!) Gegentreffer.

Aber dass die Haie irgendwie auch auf hohem Niveau jammern, zeigt der Blick in den Villacher Adlerhorst. Für das Team von HCI-Legende Greg Holst ist der zuletzt ohnehin unrealistisch scheinend­e Play-off-Traum nach dem 2:4 in Dornbirn auch rechnerisch ausgeträumt. Die Bulldogs dürfen dagegen nach fünf Siegen in den vergangenen sechs Matches zumindest noch hoffen. (t.w., lex)