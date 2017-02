Von Thomas Mair

Mit 15-minütiger Verspätung startete am Sonntag die Generalversammlung des FC Wacker Innsbruck in den VIP-Räumlichkeiten des Tivoli-Stadions. Unter anderem ließen sich 136 Mitglieder (121 davon stimmberechtigt) das nicht entgehen. Wie erwartet, wurde dann Gerhard Stocker zum neuen Wacker-Präsidenten gewählt.

Das Budget (Stand: Dezember 2016) der Schwarz-Grünen weist eine negative Zwischenbilanz auf. Noch bevor es zur Wahlurne ging, appellierte Stocker, der schon von 2003 bis 2008 als Obmann des Vereins fungierte, an die Anwesenden: „Niemand soll uns wählen, der nicht an uns glaubt. Wir brauchen eure Toleranz und Mithilfe." Wenig später wurde er mit 106:9 Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Stocker: „Wir wollen eine Gesprächsbasis schaffen, damit in Zukunft neue Geldgeber gewonnen werden können. Jedes Mitglied soll für sich selbst entscheiden, was es für den Verein tun kann."

Der scheidende Präsident Josef Gunsch hatte seinem Nachfolger schon zuvor verbal Rosen gestreut: „Gerhard Stocker kann den Verein in eine gute Zukunft führen. Er ist ein Garant für Kontinuität." Ebenso umjubelt wurde der Wacker-Coach Karl Daxbacher, der im Rahmen der Veranstaltung noch einmal präsentiert wurde. Und der erfahrene Coach nützte gleich die Gelegenheit, um für das Derby gegen Wattens am kommenden Freitag eine klare Ansage zu machen: „Beim Derby darf es eigentlich nur einen Sieger geben: Wacker Innsbruck."

Weniger erfreulich war dann der Bericht zu den Finanzen des Tiroler Clubs. Im zweiten Halbjahr 2016 gab es einen Fehlbetrag von 286.000 Euro — das entspricht einem negativen Eigenkapital von 278.000 Euro. Die Gründe dafür seien geringere Zuschauereinnahmen, weniger Sponsoren und höhere Personalkosten. Das soll sich im Budget 2017/2018 aber wieder ändern. Durch gesenkte Personalkosten will man einen Überschuss erwirtschaften und so die Lücke wieder schließen.