Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach der 7:9-Heimniederlage gegen Salzburg merkte der Kollege an, dass die Haie Meister wären, würde es einen Bonus für den Unterhaltungswert geben. „Mit Unterhaltung gewinnt man aber keine Hockey-Spiele“, fügte Coach Rob Pallin gestern dazu an. Gegen Salzburg ging der Schuss, mit offenem Visier zu spielen, nach hinten los. Die erste Saisonpartie mit 16 Volltreffern hatten die Haie übrigens bei den Vienna Capitals Mitte November mit 9:7 gewonnen. Es kann in beide Richtungen gehen.

Innsbrucks Hockey-Truppe steht in dieser Saison einfach für Rock ’n’ Roll. Vor dem am Sonntag beginnenden Play-off-Viertelfinale ist die defensive Fehlerminimierung eine kollektive Pflicht. Pallin nahm Goalie Andy Chiodo nach den neun Gegentreffern gegen Salzburg aus der Schusslinie: „Ich war in dieser Saison oft sehr kritisch mit ihm. Aber er war nicht das Problem“, fügte er an, dass die Toplinie mit Hunter Bishop (-5), Tyler Spurgeon und John Lammers (jeweils -4) nach dem Westderby ordentlich in der Kreide stand. Wichtiger Nachsatz: „Wir wissen aber alle, wie viele Spiele sie uns in dieser Saison schon gewonnen haben. Und die Reaktion im Training hat gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen wollen.“

Die Hauptverantwortung schreibt sich einer wie Pallin ohnehin selbst zu. Nach einem langen Gespräch nach dem Spielende lotete der 50-jährige US-Amerikaner gestern aus, wer heute in Wien zwischen den Pfosten stehen soll. Schließlich will man mit einem positiven Gefühl Richtung Play-off steuern. Die Wahl fiel auf Manuel Litterbach.

Platz vier und das Heimrecht im Viertelfinale ist Linz nicht mehr zu nehmen. Und dem Pick der Top drei sieht Pallin heute gelassen entgegen: „Ich würde mich nicht verletzt fühlen, wenn uns einer als Erster zieht.“ Salzburg-Coach Greg Poss versicherte ihm aber erneut, dass er nicht die Haie wählen wird – es könnte auch ein Bluff gewesen sein. Die Haie haben alle Topteams geschlagen. Und wie Pallin nach einem Gespräch mit einem langjährigen Fan sagt: „Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir nach 53 Runden auf Platz fünf liegen?“