Moskau – Das Olympia-Jahr ist vorbei, die neue Saison hat längst begonnen – für die Rhythmischen Gymnastinnen mit neuen Wertungsvorschriften, die nun bis 2020 gelten werden. So stand der Saisonauftakt, der Grand Prix am Wochenende in Moskau, im Zeichen neue­r Übungen – darunter auch jene der Tirolerin Nicol Ruprecht. Die 24-Jährige schaffte wie im Vorjahr Rang neun in der Mehrkampfquali, in den Einzelfinali mit Reifen und Band Platz sieben, mit Ball und Keulen Rang acht. „Ich bin zufrieden, auch wenn ich noch einige Zeit brauchen werde, die neuen Übungen zu perfektionieren“, bilanzierte die Wahlwienerin nach dem Russland-Gastspiel. Die ersten Rückmeldungen zu ihren neuen Programmen seien aber wichtig für die kommenden Wettkämpfe gewesen: „Das wird mich weiterbringen.“ (TT)