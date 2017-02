Von Florian Madl

Innsbruck – Spätestens seit dem furiosen Sturmlauf zu Staffel-Bronze weiß die Öffentlichkeit um die Leidensfähigkeit von Dominik Landertinger. Der Moment, als der 28-Jährige dem Deutschen Simon Schempp am Schlussanstieg enteilte, wird wohl in so manchem Sport-Jahresrückblick 2017 auftauchen.

Doch die Belastbarkeit des Hochfilzners kennt Grenzen, da geht es einem Dominik Landertinger nicht besser als anderen. Die endet etwa beim Zahnarzt, den er gestern aufsuchte. „Es geht schon“, konnte „Landi“ im Anschluss wieder lachen. Wer am Samstag so herzhaft in eine Bronzemedaille beißen konnte wie er, erholt sich schnell. Und wer eine Medaille holt, während Stars wie Erik Lesser (GER) leer ausgehen, tut das umso herzhafter. Kraftfutter für die nächsten Wochen jedenfalls, denn Landertinger hält fest: „Mit dem Feiern warte ich noch ein bisschen.“ Das ist wohl auch wichtig, denn für den Massenstart-Weltmeister 2009 steht dort, wo er vor acht Jahren als noch 20-Jähriger Gold holte, die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm: Kommende Woche testen die Biathleten das olympische Revier von Pyeongchang aus. „Ich will mir die Anlage genau anschauen“, blickt der Athlet vom HSV Hochfilzen voraus. Und er blickt in Sachen Vorbereitung noch weiter voraus: „Es wird Veränderungen in der Vorbereitung auf die nächste Saison geben.“ Am Schießstand habe er schon bessere Leistungen gezeigt, die Laufform sei spät gekommen, er brauche „neue Reize“.

Die braucht Lisa Hauser (Kitzbüheler Skiclub) vorerst nicht, die Reitherin pausiert bis heute. Die Ergebnisse bei der Heim-Weltmeisterschaft in Hochfilzen hätten sie „traurig gestimmt, aber das gehört halt zu einer Karriere dazu“. Sie komme hoffentlich stärker zurück, meinte die sympathische Biathletin. Abgehakt hat sie die enttäuschende WM wohl noch nicht ganz, aber vielleicht helfen die ausstehenden drei Weltcup-Stationen dabei. „Ich mache mir nicht zu lange Gedanken, der Typ bin ich nicht.“

Sprach’s und blickte schon auf besagte Olympia-Generalprobe im südkoreanischen Pyeongchang voraus. Kommenden Montag werde man anreisen – vor dem Bewerb am Donnerstag darauf eigentlich zu kurz. Doch mit der Zeitverschiebung wird Lis­a Hauser auch kommendes Jahr umgehen müssen. Und vielleicht kehrt sie diesem Großereignis ja mit lachender Miene den Rücken.

Für Österreichs Sportdirektor Markus Gandler gilt das nach den zwei Bronzemedaillen in Hochfilzen (Herren-Staffel, Massenstart/Simon Eder) auf jeden Fall. Zwar sei der Druck auf die Athleten ein großer gewesen, aber die hätten ihre Reife mit zwei Medaillen untermauert. Und für das Organisationsteam fand der Kitzbüheler ohnehin nur lobende Worte.