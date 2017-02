Von Florian Madl

Innsbruck — Der 17. Pillerseetaler Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand, immerhin die erste Tiroler Meisterschaft im Bewerb Vertical (Nennschluss heute, 18 Uhr): Nur ein Indiz dafür, dass sich der Sport auch abseits des Trends zum Pistentourengehen in eine sportliche Richtung entwickelt. Werner Brugger, Präsident im Landesverband, verweist selber gerne auf diese Ausnahmestellung durch die Masse: Man sei sich auch in der Politik „der Bedeutung der zweitgrößten aktiv ausgeübten Wintersportart im Lande bewusst".

Und weitere Argumente lassen sich finden, um den seit geraumer Zeit im Österreichischen Skiverband beheimateten Sport als etabliert anzusehen. „Noch haben wir keine Plätze im Heeressport, aber wir hoffen darauf", meint Brugger, und verweist dabei gerne auf die „volle Anerkennung durch das Internationale Olympische Komitee". Bei nüchterner Betrachtung scheint etwa eine Aufnahme ins Programm frühestens im Jahr 2026 denkbar, wenn angesichts möglicher Kandidaturen in Europa das Interesse gegeben sei. Und keiner will sich ausmalen, was passiert, wenn Innsbruck/Tirol mit seiner boomenden Szene im Tourengehen tatsächlich den Zuschlag im Zeichen der fünf Ringe erhalten sollte.

Vielleicht fruchten dann auch die Bestrebungen, den Sport von ganz unten über die Nachwuchsschiene neu aufzubauen. Schulmodelle seien bereits im Anfangsstadium und in der österreichischen Trainerausbildung: Es findet sich mittlerweile das Modul Instruktor Wettkampfskibergsteigen — 20 Anmeldungen seien Indiz für großes Interesse.

An weltcuperprobten Athleten fänden sich in Österreich einige, mit dem Osttiroler Martin Weisskopf (27/Prägraten), mit Bruggers Sohn Philipp (26/Sistrans) und Johannes Walder (31, Kartitsch) leistet Tirol bei den Herren einen ansprechenden Beitrag zum ÖSV-Aufgebot. Auch bei den Damen (Alexandra Hauser/21, St. Johann) verfüge man über eine Vizestaatsmeisterin.

Dass mit Christian Hoffmann ein ehemaliger Langlauf-Olympiasieger und -Weltmeister den Weg in den Sport fand, geschah indes nicht zur Freude aller in der Szene. Die von einer Schutzsperre begleitete Vergangenheit des Oberösterreichers will nicht jeder akzeptieren, bei so manchen Klassikern in Österreich und auch im Weltcup (einmal Platz 11) konnte sich der Blondschopf schon einen Namen machen. Das Leistungsniveau genügt jedenfalls den Anforderungen des Verbands.