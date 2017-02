Aus Lahti:

Benjamin Kiechl

Lahti – Gratulation, wer es bis zum Ende der WM ohne Sturz schafft. Viele erwischte es schon am Ankunftstag. Eine Sekunde unachtsam, ein zu flott gesetzter Schritt – und prompt findet man sich auf dem Allerwertesten wieder. Eisplatten in Finnland scheinen besonders tückisch zu sein. Und auch wenn auf den Straßen durchgängig gesplittet wird, dem Dauerfrost können die Steinchen nicht zu Leibe rücken.

Glatteis ist bei der Nordischen Ski-WM in Lahti nicht die einzige Herausforderung. Lasse Ottesen, dem FIS-Renndirektor für Nordische Kombination, bereiten die Kälte und der Wind mehr Sorgen. Mit prüfendem Blick steht der Norweger im Schanzenauslauf. „Die Wettervorhersagen haben sich verbessert“, sagt Ottesen, der 2001 bei der letzten WM noch als Skispringer dabei war. Statt der befürchteten minus 20 Grad erwarten die Meteorologen für die kommenden Wettkampftage beinahe milde minus 12 Grad. „Bis minus 18 Grad darf ein Rennen gestartet werden“, erklärt Ottesen die Grenze der Feierstimmung.

Aber den Wettergott über Lahti sollte man nicht herausfordern: 2001 fror das Thermometer bei bis zu minus 25 Grad. Mit den 30 km der Fraue­n musste damals erstmals in der WM-Geschichte ein Langlauf-Bewerb wegen zu großer Kälte abgesagt werden. Schnee von gestern „Die WM soll ein Fest werden. Zum 100. Geburtstag Finnlands möchten wir ein Volksfest anbieten, bei dem sich jeder wohlfühlt“, sagt Janne Leskinen vom Organisationsteam. Finnland hatte sich am 6. Dezember 1917 nach der Oktober­revolution in Russland für unabhängig erklärt.

Die Abhängigkeit vom Wind ist in Lahti aber auch 2017 noch ein Thema. Die weit über die Dächer der 120.000-Einwohner-Stadt ragenden Sprungtürme sind besonders windanfällig. „Für die WM hat man ein neues Windnetz installiert und das Netz um fünf Meter verlängert“, hofft FIS-Renndirektor Ottesen, dass die Bewerbe nicht durcheinandergewirbelt werden.

Auch bei seiner siebten WM-Auflage (nach 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 und 2001) scheinen die skandinavischen Fans hungrig auf die Wettkämpfe zu sein. Bisher wurden rund 150.000 Tickets verkauft, der kommende Samstag mit dem Skispringen auf der Normalschanze ist seit Wochen ausverkauft. Die Norweger werden zu Tausenden und Fahnen schwingend zu den Langlauf-Bewerben pilgern. Die Passion der Finnen ist mehr das Skispringen. Und das kollektive Hoffen, dass es mit den finnischen Adlern rund um den österreichischen Cheftrainer Andrea­s Mitter aufwärtsgeht, ist in der Stadt förmlich zu spüren. Rückkehrer und Lokalmatador Janne Ahonen (39) ist der personifizierte Hoffnungsträger. Sein Sohn Mico (15) hat es zwar nicht ins Team, aber immerhin zum WM-Vorspringer geschafft.

Top-Anwärter auf eine Medaille ist aus öster­reichischer Sicht Stefan Kraft. Der 23-jährige Pongauer landete mit dem Rückenwind von vier Saisonsiegen gestern am Flughafen Helsinki. Bei den Nordischen Kombinierern sind besonders im Team-Bewerb die Chancen auf Edelmetall groß. Aber das Eis bei der WM ist dünn. Und in Laht­i besonders rutschig.