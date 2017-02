Von Alex Gruber

Innsbruck — Wer bzw. wen ziehen die Haie im Play-off-Viertelfinale? Das war die brennendste Frage am Dienstagabend, die auch das letzte Match in der Zwischenrunde bei den Vienna Capitals vorab in den Schatten stellte. Nachdem Platz vier nicht mehr erreichbar war, war schon im Vorfeld klar, dass das erste Match in der K.o.-Runde auswärts steigen wird. Und um 22.20 Uhr war es dann so weit: Die Vienna Caps suchten sich als Tabellenerster nach einer 5:1-Head-to-head-Statistik die Haie heraus.

Das beste Team in der Platzierungsrunde stellte mit acht Siegen (einer in der Verlängerung) der KAC, die Linzer quält nach vier Niederlagen in Serie Kopfweh.

Im Line-Up der Haie fehlte gestern übrigens Ondrej Sedivy. Der Tscheche streifte sich den Dress nicht über, weil er beim „Fuchs passen" war — sprich: die Geburt des ersten Kindes in seiner Heimat stand unmittelbar bevor. Am Eis spielten die Vienna Caps zunächst mit den Haien wie der Vater mit dem Sohne. Dafür konnte sich Backup-Goalie Manuel Litterbach beweisen, der gegen Jerry Pollastrone (4.) zu einem „Big Save" griff. Nur drei Minuten später musste er sich gegen den Genannten aber geschlagen geben. Statt weiterer Wien-Treffer schlugen die Innsbrucker nach einem Fernschuss von Jason DeSantis kurz vor Ende des ersten Drittels zum 1:1-Ausgleich zu. Nach einem torlosen Mittelabschnitt stellten die Haupstädter im letzten Drittel aber rasch alles klar.

In der unteren Tabellenhälfte schien der finale Kampf um die letzten beiden Play-off-Plätze am gestrigen Abend relativ rasch gegessen: Die Graz 99ers führten im direkten Duell gegen Dornbirn nach knapp einer halben Stunde bereits mit 3:0, ehe Dornbirn im letzten Drittel noch einmal mit einem Triple-Schlag zurück in die Partie fand. Es reichte nicht mehr. Im Parallelspiel ließ Znojmo gegen Schlusslicht Laibach nichts anbrennen — 4:0 stand es dort nach 13 Minuten, 7:0 am Ende. Und EBEL-Geschäftsführer Christian Feichtinger hielt auf Sky stolz fest: „Wir durften heute den 900.000 Zuschauer begrüßen. Und wir werden wie in den Jahren zuvor wieder die Million knacken."

Play-off-Viertelfinale (best of seven; Start am Sonntag): Vienna C. — HC Innsbruck, Salzburg — Graz, KAC — Znojmo, Linz — Bozen.