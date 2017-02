Von Wolfgang Müller und Alex Gruber

Innsbruck/Wattens – Die Generalversammlung ist unter Dach und Fach, die Generalprobe für den Rückrundenstart verlief mit dem 5:1 gegen den Regionalligisten Vorwärts Steyr zufriedenstellend, jetzt fiebert der FC Wacker dem Derby am Freitag entgegen. Im wahrsten Sinn des Wortes nämlich. Ein Grippevirus bereitet den Schwarzgrünen Kopfzerbrechen. Jürgen Säumel und Christoph Freitag meldeten sich zwar gestern halbwegs fit zurück, dafür verabschiedete sich der Schweizer Claudio Holenstein angeschlagen ins Bett. Harald Pichler blieb überhaupt zu Hause. „Ich war beim Doktor. Ein normaler grippaler Infekt, das braucht halt ein paar Tage, aber ich will in der Kabine niemanden anstecken“, vermeldete der Abwehrroutinier gestern mit heiserer Stimme.

„Im Hinblick auf das Derby müssen wir aufpassen, dass es nicht noch mehr erwischt“, ist Wacker-Coach Karl Daxbacher mit seinem Betreuerstab auf der Hut, dass der Grippevirus in Schach gehalten wird. Die gute Nachricht: Beim gestrigen Training meldeten sich zwei Routiniers wieder zurück. Jürgen Säumel und Christoph Freitag, die am Freitag gegen Vorwärts Steyr grippebedingt noch fehlten, machten beide Einheiten problemlos mit und sind natürlich gegen Wattens ein Thema für die Anfangs-Elf der Innsbrucker.

Gerade rechtzeitig vor dem Saisonstart können die Wacker-Profis Einheiten auf Rasen absolvieren. Nachdem in der Vorbereitung hauptsächlich auf dem sehr guten Kunst- rasenplatz in Absam geübt wurde, durften die Schwarzgrünen auf den Rasen in der Wiesengasse. Und wenn das Wetter mitspielt, wird das Abschlusstraining am Donnerstag im Tivoli absolviert. „Aber nicht um jeden Preis, nur wenn wirklich alles passt und wir den Rasen im Stadion nicht umpflügen“, so Daxbacher.

Tarnen, Tricksen und Täuschen

Im Hause der WSG Wattens war man gestern in erster Linie auf die Diagnose von Speerspitze Lukas Katnik gespannt, der beim letzten Testspiel gegen Chisinau in Spanien ja schwer gefoult worden war und mit einem geschwollenem Knie die Heimreise angetreten hatte.

„Erfreulich ist, dass nichts gerissen ist, aber natürlich hat er noch Schmerzen. Und ein Einsatz im Derby macht nur Sinn, wenn er hundertprozentig fit ist“, stellte WSG-Sportmanager Stefan Köck klar. Im stillen Bekenntnis, dass vor dem dritten Saison­derby auch das Tarnen, Tricksen und Täuschen zu den möglichen Erfolgsfaktoren zählen kann. So hatte man ja auch ein Geheimnis um den Verletzungsgrad von Benni Pranter gemacht. Und beide haben dem FC Wacker in den Derbys dieser Saison schon ordentliche Schmerzen bereitet.

Wattens-Coach Thommy Silberberger griff gestern zur Platte „Man muss mit dem arbeiten, was man hat“. In der Überzeugung, dass Katnik eine sehr starke Vorbereitung absolviert hat. Und im Wissen, dass sich die Auswahl an gefährlichen Stoßstürmern, die Bälle abschirmen und ablegen können, selbst im internationalen Fußball in überschaubaren Maßen bewegen.

Nach einer MRT-Unter­suchung in seiner Heimat Vorarlberg kehrte Katnik gestern Richtung Wattens zurück. Das Mannschaftstraining sei vorerst kein Thema, die Zauberkräfte von WSG-Masseur Gerhard „Hartl“ Anhaus sind wie bei Pranter in den kommenden Tagen gefragt.

„Natürlich ist das bitter, weil ich nach meinem Bänderriss Ende Herbst sehr stark zurückgekommen bin. Ich glaube, dass ich in Topform bin“, verlautbarte der 27-jährige Angreifer, der die größere Kaderbreite klarerweise beim Gegner aus Innsbruck sieht: „Bei 20 beinahe gleichwertigen Spielern kann man gleich einmal etwas austauschen.“ Nicht so beim Aufsteiger aus der Kristallstadt, der wieder als Außenseiter antritt. Katnik weiß um den Reiz: „Natürlich will ich dabei sein. Das Tivol­i ist ein super geiles Stadion, und so viele gibt’s in dieser Lig­a ja nicht.“ Die Uhr tickt.

Schlimmer erwischt hat’s indes Mathias Mimm. Der WSG-Youngster fällt mit Kreuzbandreinriss länger aus.