Hörtnagl erwartet mehr als 6000 Fans im Tivoli

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Es ist nicht leicht bzw. fast unmöglich, Wackers General Manager Alfred Hörtnagl aus der Reserve zu locken. Das war zu seinen aktiven Zeiten, als der Ali, wenn es sein musste, auf dem Rasen die Sense auspackte, eine andere Geschichte. Seit der Matreier die Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt hat und dafür in den Nadelstreif des Managers schlüpfte, ist die Wortwahl eine überlegte. Wenn es aber um das Derby am Freitag geht, packt den 50-Jährigen die Leidenschaft: „So ein Spiel ist Gold wert. Für alle Beteiligten. Die Klubs, die Spieler und auch für die Zuschauer. Brisanz und Emotion. Eben Fußball pur.“

Wie das Duell gegen Wattens ausgehen soll, darüber gibt es für Hörtnagl nach den beiden Pleiten vom Herbst keine zwei Meinungen: „Freilich sollten bzw. müssen wir gewinnen.“

Beim FC Wacker werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich Fußball-Tirol zum Rückrundenstart von seiner besten Seite zeigt: „Wir haben einige Aktionen gestartet. Freier Eintritt mit dem Freizeitticket zum Beispiel. Mit Autogrammstunden wurde die Werbetrommel zusätzlich gerührt. Auch mit dem FC Südtirol stehen wir in Kontakt. Es kommt eine Abordnung ins Tivoli. Ich erwarte mir mehr als 6000 Fans. Das wäre ein Zeichen, so wie die über 9000 im ersten Derby. Von solchen Kulissen kann so mancher Bundesligist nur träumen.“

Als Funktionär auf der Tribüne leidet Hörtnagl mehr als in der Vergangenheit als Profi: „Sobald du als Spieler auf dem Platz stehst, ist das Meiste ausgeblendet. Als Zuschauer lebt und bangt man mehr mit. Die Emotion lässt sich nicht so leicht abschütteln. Das ist aber auch das Schöne und Besondere.“

Dass seine Kicker voll auf Derby fokussiert sein werden, muss der General Manager nicht extra betonen. Schließlich haben die Schwarzgrünen gegen die Grünweißen viel gutzumachen. Zwei Watsch’n gegen den „kleinen Bruder“ sind ohnehin zwei zu viel. Die Vorbereitung lief auch ohne Trainingslager relativ problemlos. Von Verletzungen blieb das Team von Chefcoach Karl Daxbacher verschont. Lediglich der Grippevirus kostete Kraft.

Die Weichen sind auf ein Fußball-Fest gestellt. „Das Derby gleich zum Start ist optimal. Eine Möglichkeit für uns, eine positive Botschaft zu versenden. Wir wollen ein guter Gastgeber sein“, versichert Hörtnagl, der gleich klarstellt: „Es sollen sich alle im Stadion wohlfühlen, aber die Punkte sollen diesmal auf unser Konto wandern.“

Gute Arbeit wird über kurz oder lang belohnt

Von Alex Gruber

Wattens – Es benötigt keine explizite Fragestellung, um beim Wattener Sportmanager Stefan Köck einen Redefluss zu erzeugen. Auf den Mund war der Köcki schon als Nachwuchskicker beim IAC und in jungen Jahren nicht gefallen. Einmal blieb dem mittlerweile 41-Jährigen im Laufe seiner Karriere aber sprichwörtlich die Spucke weg. Als FC-Tirol-Youngster, der im Sommer 1994 frisch aus der Bundesheer-Kaserne in die Profi-Kabine kam, „schnallte“ ihm der damalige Tirol-Trainer Hans Krankl bei 30 Grad einen langen Ganzkörperanzug an: „Er hat gesagt, ich soll das Kanonengulasch herausschwitzen. Ganz unrecht hatte er nicht. Der Blick auf die Waage hat mich immer belastet. Und seit dieser Aktion habe ich eine Waagenphobie“, lacht Köck in der WSG-Geschäftsstelle von ganzem Herzen. Nachsatz: „Solange der Wohlfühlfaktor stimmt und das Gewand passt, sieht mich keine Waage mehr.“

Apropos Gewand: Köck bekleidete bei der WSG schon viele Ämter: Spieler, dann Nachwuchstrainer, Nachwuchs- und Geschäftsstellenleiter, ehe er nach dem traurigen Ableben von Robert Auer Ende 2013 zunächst interimistisch und im Frühjahr 2014 dann fix in die Rolle des Managers schlüpfte: „Ich wünschte, der Robi wäre heute noch hier“, sagt Köck, dessen Türe immer offen steht. Eine familiäre Atmosphäre, die eine Stärke der WSG sei. Sein Credo lautet: „Gute Arbeit wird über kurz oder lange belohnt.“ Der hausinterne Aufstieg sei so nicht geplant gewesen, nur an einer Weiterentwicklung sei er zeitlebens interessiert. Und dass er bei den Wattenern schon viele Ämter innehat, sei durchaus von Vorteil: „Wenn der U7-Trainer klagt, kann ich mich in ihn hineinversetzen.“

Die Nähe zur Mannschaft suchte der „Köcki“, einst ein Mann fürs Grobe, auch gestern beim Training in Mils: „Das ist mir wichtig. Ich will die Stimmung spüren, motivierend einwirken oder rechtzeitig wachrütteln.“ Zwei Tirol-Cupsiege, so mancher Rekord und vor allem der Aufstieg in die Sky Go Erste Liga zieren seine Schaffenszeit: „Der Silbi (Trainer Silberberger) und ich sind aber in der Regionalliga auch bei 13 Punkten Rückstand auf Austria Salzburg schon zusammengesessen und haben uns laut gefragt, ob wir die Richtigen sind.“ Dass der Verein damals hinter dem Duo stand, wertet Köck als starkes Signal. Die Ärmel krempelt er hoch, im Notfall ist sich der Sportmanager selbst für das Befüllen der Trinkflaschen in keiner Sekunde zu schade. Der Hüne ist ein kerzengrader „Michl“.

In Sachen Transfers habe es in seiner Ära keinen einzigen Spieler mittels Video-Empfehlung gegeben, „live is life“: „Es geht ja nicht nur um fußballspezifische Tugenden, sondern um die Frage: Wie tickt ein Spieler? Dafür wollen wir ihn sehen. Fällt er beispielsweise beim ersten Gegenwind um?“ Das soll die WSG im dritten Saisonderby in keinem Fall tun: „Mit einem Punkt können wir leben.“ Der Ligaerhalt genießt oberste Priorität. Damit Köck und Co. bodenständig weiterarbeiten können.