Von Alex Gruber

Innsbruck – An Tagen wie diesen wurde in den vergangenen Jahren in der zweiten Februar-Hälfte stets die Feder gezückt, um auf Tabellenplatz elf oder sogar zwölf über das vorzeitige Saisonende der Innsbrucker Haie zu referieren. „Normal fragst mich jetzt: Wie war die Saison?“, stimmte HCI-Verteidiger Flo Pedevilla gestern lachend in diese Tatsache ein. Nur gut, dass sich die Realitäten in dieser Spielzeit verkehrt haben. Denn in der fünften Saison seit der EBEL-Rückkehr heuern die Haie erstmals wieder im Play-off an und bekommen mindestens vier Spiele mehr. Die deutsche Bild-Zeitung titelte einst bei der Amtseinführung von Joseph Ratzinger: „Wir sind Papst.“ Folglich muss die HCI-Devise gegenwärtig „Wir sind Play-off“ heißen.

Dass sich die Vienna Capitals als Sieger des Grunddurchgangs und Tabellenerster der Zwischenrunde die Haie als Gegner krallten, nahm Pedevilla gelassen zur Kenntnis: „Ich habe damit gerechnet. Aber sie haben uns gewählt, folglich haben sie auch den ganzen Druck. Wir wollen ihnen einen heißen Battle liefern und wollen überraschen.“

Nach einer Topvorstellung von Back-up-Goalie Manuel Litterbach im letzten Match der Zwischenrunde in Wien (1:3) reagierte auch Rob Pallin ruhig auf den Pick der Capitals. „Hätten sie uns vor der Saison gesagt, dass wir als Tabellenfünfter als Erster gezogen werden, wären wir überglücklich gewesen.“ Dass neben der Tabellenkonstellation auch die klare Saisonstatistik (5:1-Siege), der breitere Kader, die besseren Goalies (J.P. Lamoureux und Kickert), das Heimrecht und also faktisch so gut wie alles für die Wiener spricht, notiert Pallin in Ruhe: „Viele Partien waren knapp. Und wie wir am Dienstag in Wien mit neuen Strukturen verteidigt haben, hat mir gefallen. Jetzt geht es total um die Defensive.“ Dass sich Punktegaranten wie Andrew Clark oder Austin Smith in der Kabine hingestellt haben und Sätze sprachen wie „Jetzt geht’s darum, dass wir uns in einen Schuss schmeißen“ oder „dass wir den Puck vor dem eigenen Tor wegschießen“, notierte Pallin einmal mehr als Charakterbeweis seiner intakten Gruppe: „Es wird nicht leicht für Wien. Wir werden alles hineinwerfen.“

Co-Trainer und Video-Analyst Pierre Beaulieu zerlegt die Caps nach sechs Saisonduellen in jedes Detail. Den Feind will man in- und auswendig kennen. „Gleichzeitig wollen wir aber auch unseren Rhythmus beibehalten“, hält Pallin nichts von übertriebener Panik. Man(n) kam ja schon sehr weit. Und das Play-off haucht jedem noch mehr Leben ein. Ganz besonders dem tschechischen Legionär Ondrej Sedivy, der wie Pallin auch im Haifischbecken zum ersten Mal Vater wurde.