Aus Lahti: Benjamin Kiechl

Lahti — Seine Mütze nimmt David Pommer in diesen Tagen nicht vom Kopf. Er trägt sie stolz, als wäre es eine Krone. „Es ist meine erste Weltmeisterschaft. Das ist natürlich etwas Besonderes, die Anspannung ist höher als bei Weltcups." Aber wie es gehen könnte, hat der 23-jährige Inzinger am Kapperl stehen: Seefeld. „Ich versuche — wie beim Seefeld-Triple —, nur das Positive rauszusaugen und in Energie umzuwandeln. Das pusht mich." Mit Rang vier beim Heimrennen feuerte der Heeressportler bereits einen Warnschuss Richtung Podest ab, warum soll es am Freitag (9.30 Uhr Springen, 12.30 Uhr 10 km Langlauf) klappen? „Auf der Normalschanze bin ich sehr gut drauf." Man müsse nach dem Springen aber unter den besten sechs sein, um im Medaillenrennen zu bleiben.

Was WM-Debütant Pommer bisher verschwiegen hatte: Seine Wettkampf-Pause vor der Abreise nach Lahti war nicht ganz freiwillig. Eine alte Knieverletzung hatte sich bemerkbar gemacht. „Das fühlt sich an, als wäre in der Kniekehle ein Tennisball drin." Nach einer letzten Therapie-Sitzung am WM-Anreisetag in Bayrischzell (GER) und einem nervenaufreibenden Stau bei der Anfahrt zum Flughafen München kann es jetzt endlich losgehen. Und Pommer genießt jeden Moment. „Es ist aufregend, dass wir mit den Skispringern im selben Hotel sind. Auch die Norweger sind hier. Es ist lässig, dass man beim Frühstück einmal neben anderen Leuten sitzt."

Ein ganz anderes Bild gibt der Salzburger Routinier Bernhard Gruber ab. Der 34-jährige Gasteiner, der 2015 den bisher einzigen Einzel-Weltmeistertitel geholt hatte und bei fünf WM-Medaillen hält, wirkt nervös, bisweilen sogar verunsichert. Zu oft war er in dieser Saison schon erkrankt, den Handschlag verweigert er sicherheitshalber. Dabei könnte Gruber, der beim Seefeld-Triple als Dritter aufzeigte, eigentlich ohne Druck losstarten.

Zumindest die starken Trainingsleistungen haben ihm Selbstvertrauen gegeben. „Das möchte ich im Wettkampf rüberbringen. Ich muss bei mir bleiben, dann hoffe ich, dass ich locker vom Hocker springe." Hoch hinaus geht es auf dem Salpausselkä-Bakken nach dem Absprung ganz von selbst: „Das fühlt sich so an, wie wenn man aus dem dritten Stock springt", erklärte Gruber. Weil der Neo-Papa laut Cheftrainer Christoph Eugen „mehr der Typ für die zweite Woche" sei, sollte man auf der Kleinschanze auch Mario Seidl und Philipp Orter auf der Rechnung haben. Der Salzburger Seidl holte kürzlich in Pyeongchang seine ersten Podestplätze (3., 2.). Vorerst nicht zum Einsatz kommen der Stubaier Wilhelm Denifl sowie Paul Gerstgraser und Franz-Josef Rehrl.

Die Top-Favoriten sind die Deutschen Eric Frenzel und Titelverteidiger Johannes Rydzek. Auch er will sicher nicht den Hut nehmen.