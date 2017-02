Von Alex Gruber

Innsbruck – In Bestbesetzung und mit dem Plan von vier Angriffslinien mit drei Mittelstürmern bereiteten sich die Haie auf das erste Play-off-Viertelfinale bei den Vienna Capitals (morgen/17.30 Uhr) vor. Wenn man so will, könnte man von der Ruhe vor dem Sturm sprechen.

Es brodelt aber jetzt schon im Haifischbecken. Vor allem, wenn man den Blick auf das eigene Gehäuse richtet. Dort, wo Einser-Goalie Andy Chiodo über den Verlauf der gesamten Saison nie jene Sicherheit ausstrahlen konnte, die das Team braucht. Und eben dort, wo Backup-Goalie Manuel Litterbach bei der jüngsten 1:3-Niederlage in Wien einen blendenden Job verrichtet hat. Und jetzt kommt’s: „Ich weiß noch nicht, wer am Sonntag in Wien im Tor steht“, verlautbarte Headcoach Rob Pallin am gestrigen Tag. Und es klang nicht unbedingt nur danach, als ob er Chiodo vor der K.-o.-Runde nur aufstacheln wolle. Denn bei aller vorangegangenen Skepsis habe Litterbach in Wien mit Fortdauer der Partie das Vertrauen seiner Kollegen geweckt. „Mit so einer Leistung kann er im Play-off bestehen“, merkt Pallin an. Dass das 23-jährige Eigengewächs im Lauf der gesamten Saison nur auf fünf Spiele (drei in der Vorbereitung und zwei in der Meisterschaft) in der Startformation kommt, kreidet sich der 50-jährige Amerikaner an: „Vielleicht hätte ich ihn noch mehr spielen lassen müssen und das ist meine Schuld.“

Alleine schon die offene Entscheidung signalisiert, wie es bei den Haien vor der Abfahrt nach Wien steht. Kapitän Tyler Spurgeon sprach sich zur Torhüterfrage wie ein professioneller und stets korrekter Profi aus: „Wir brauchen alle Vertrauen untereinander. Wichtig ist, dass wir in der Defensive unseren Job erledigen. So wie wir es zuletzt in Wien getan haben. Ein geblockter Schuss kann schon den entscheidenden Unterschied machen.“ Oder wie Pallin sinngemäß meint: „Das Momentum kann im­ Play-off innerhalb von fünf Minuten wechseln.“ Was nicht selten an überragenden Torhüterleistungen mit der ein oder anderen Glanztat liegt.

Auf jeden Fall war vor der Saison keine Sekunde damit zu rechnen, dass Litterbach zu Beginn des Play-off mit Chiodo – zumindest auf der verbalen Linie des Cheftrainers – auf Augenhöhe agiert. Vielleicht handelt es sich auch „nur“ um Pallins finalen Weckruf, der an die Adresse des 33-jährigen Kanadiers geht. Das große Kribbeln im Team bringt Spurgeon auf den Punkt: „Die Energie in der Gruppe spricht für sich. Man hat nicht jedes Jahr die Chance, im Play-off zu spielen.“