Aus Wien: Alex Gruber

Wien — Schon vor dem ersten Play-off-Bully — das erste für die Haie seit der Saison 2008/09 — traten die Fans der Vienna Capitals in Vorlage: Vor der Albert-Schultz-Halle türmten sich stapelweise T-Shirts auf. Denn „ganz in Gelb“ mit eingeschaltenen Handy-Lampen bei verdunkelter Halle wollten die Zuseher ihr Team wenig später begrüßen. Und das hauseigene Caps-TV lieferte vorab Zahlen, Daten und Fakten: Zum Beispiel, dass Wien das beste Torhütergespann der Liga (J.P. Lamoureux und David Kickert) oder die Haie eben drei Mann (Lammers, Clark und Smith) unter den Top Ten der Scorerliste stellen.

Der Klub aus der Hauptstadt, der auch in der nächsten Saison in der Champions Hockey League vorspielt, lieferte unter dem Songtitel „together one mission“ gleich ein eindringliches Bild, dass die berühmte Gänsehautstimmung nährte. Alles, nur nicht wie das Kaninchen vor der Schlange wollten die Haie vor den großen Saison-Dominatoren erstarren. Und bei den Nicklichkeiten scheute man zu Beginn den Tanz auf der Rasierklinge nicht. Spielerisch wanderte der Taktstock im Minutentakt aber klar ins Lager der Hausherren. Innsbrucks Unglücksrabe hieß zunächst Nick Ross.

Zuerst leitete er Wiens erste Topchance durch Tessier und Pollastrone (5/Chiodo hielt) ein, dann wanderte er auf die Strafbank: Die Wiener nutzten ein stark geführtes Powerplay zur Führung im Nachschuss durch Ryan McKiernan (12.) und hatten durch Ex-Hai Andreas Nödl (15.) eine von mehreren weiteren Topchancen, die Führung auszubauen. Mit neuer defensiver taktischer Ausrichtung wehte bei den Haien die ersten 20 Minuten offensiv nur ein Lüfterl, ein Schuss von Andrew Clark aufs kurze Eck war schon der Höhepunkt (8.). 15:5-Schüsse ließen wenig Zweifel am Spielverlauf offen. Der zweite Abschnitt begann mit einem frühen Wien-Treffer denkbar schlecht: Die Haie-Defensive schlüpfte gegen Riley Holzapfel (2:0/22.) in die Rolle einer Begleitagentur, die niemand zu nahe rücken will. Es benötigte ein eigenes Tor — quasi aus dem Nichts.

Das fiel dann auch durch Lubomir Stach, wurde nach vorangegangenem Foul an Goalie Lamoureux aber nicht gewertet (24.). Stattdessen gab es nur zwei Minuten später das 0:3, wieder viel zu viel Raum und Zeit für Ferland. In einem weiteren Powerplay machte Fraser nach einer halben Stunde den Deckel mit dem vierten Tor drauf. Die Caps spielten (sich) mit den Haien wie der übermächtige Vater mit dem Sohne. Schussstatistik zweites Drittel: 20:7! Die Haie wirkten auch im letzten Drittel wie gelähmt: Holzapfel lief Huber beim 5:0 auf und davon. Nach einem bösen Ferland-Kniecheck gegen Austin Smith stellte HCI-Verteidiger Daniel Mitterdorfer im Faustkampf seinen Mann. Da flackerte kurz das Feuer auf, das Headcoach Rob Pallin in jeder Sekunde von allen gefordert hatte. Auf fremdem Terrain ist man aber schon die ganze Saison ein gern gesehener Gast. „Wir brauchen mehr Play-off-Mentalität“, schloss Pallin. Im Wissen, dass man zuhause bereits am Dienstag ein ganz anderes Gesicht zeigen muss.