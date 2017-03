Kufstein – Die Feuerfontänen, mit denen die Kufsteiner Drachen gestern ihrem feurigen Charakter Ausdruck verleihen wollten, funktionierten zwar erst zu Beginn des zweiten Drittels.

Doch sportlich war das zweite Spiel der Eliteliga-Finalserie (best-of-five) ein voller Erfolg: Kufstein gewann mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) und stellte damit in der Serie auf 1:1. Das dritte Spiel steigt am Freitag (19.30 Uhr) – dann wieder in Kundl. Und der Titelverteidiger war zu Beginn eigentlich auch die bestimmende Mannschaft. Trotzdem ging Kufstein durch einen Treffer Taylor Holst (13.) mit einer 1:0-Führung in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel ähnelte sich das Bild: Kundl starb den Chancentod, während sich Kufstein effektiv präsentierte und in Unterzahl durch Herbert Steiner traf (36.) – der Anschlusstreffer von Claus Haltmeier (56.) kam zu spät für die Krokodile. Robert Schopf besorgte den 3:1-Endstand.

„Die Leistung ist der Stimmung gerecht geworden“, jubilierte Obmann Gerhard Wilhelm, der sich über die 800 Zuschauer mindestens genau so freute wie über den wichtigen Sieg. (ast)