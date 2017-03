Von Tobias Waidhofer

Wattens – Natürlich weiß Thomas Silberberger, was es geschlagen hat. „Auf uns wartet morgen sicher ein Schlüsselspiel“, meinte der WSG-Wattens-Trainer vor dem heutigen (18.30 Uhr) Sky-Go-Erste-Liga-Match gegen Wiener Neustadt. Ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt, um die Worte des Trainers noch einmal deutlich zu unterstreichen: Es spielt heute der Tabellen-Siebte gegen den -Sechsten. Gerade einmal ein Zähler trennt die beiden Teams. „Wenn wir gewinnen, haben wir kommende Woche ein Duell mit Kapfenberg um Platz vier. Das muss uns Motivation geben“, fordert „Silbi“, der bis auf den weiter fehlenden Kevin Nitzlnader heute aus dem Vollen schöpfen kann. Benni Pranter, der beim Derbysieg im Tivoli von der Bank kam, ist wieder eine Option für die Startelf – allerdings eine von mehreren. „Ich setze auf den Überraschungseffekt. Wiener Neustadt soll nicht wissen, ob wir mit Vierer- oder Dreier-Kette spielen. Auch ob der Benni von Anfang an spielt, werde ich erst spät entscheiden“, setzte Silberberger wieder einmal auf die Vernebelungstaktik.

Und die hat ja vor dem Tiroler Derby schon funktioniert. Mit der Dreier-Abwehrkette hatte im Vorfeld kaum einer gerechnet. „Wir haben im Trainingslager intensiv und gut gearbeitet. Wir sind flexibel“, freut sich der Wörgler.

Ein Teil dieser flexiblen Defensivkette ist seit der Winterpause auch Neuerwerbung David Gugganig. Und nach Startproblemen in den ersten 15 Derbyminuten stand der 20-Jährige seinen Mann. „Zu Beginn gab’s Abstimmungsprobleme mit Flo Buchacher“, erklärte Silberberger. In der Folge biss sich der Salzburger aber gut in das Spiel hinein. „David ist ein Top-Fußballer mit einem tollen linken Fuß, der die Bälle in die Schnittstellen spielen kann“, streicht der Trainer seinem Schützling lobend übers Haupt.

Gugganig selbst fühlt sich „sehr wohl“ in der neuen Umgebung. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Und der Spielstil kommt mir entgegen.“ Das extreme Dauer-Pressing beim FC Liefering war nicht ganz so nach dem Geschmack des Defensivspielers. „Hier pressen wir situativ. Das kommt mir entgegen.“ Nach dem „perfekten Einstand im Derby“ warte nun aber gegen Wiener Neustadt „ein ganz anderes Spiel“. Das weiß auch Silberberger: „Wiener Neustadt wird wieder auf Konter setzen. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Und außerdem wecken die Niederösterreicher negative Erinnerungen. In beiden bisherigen Spielen (0:1, 1:2) setzte es unnötige Niederlagen mit teilweise kuriosen Gegentoren. „Wir haben uns zweimal gegen sie ziemlich dumm angestellt“, erinnert sich Silberberger. Das soll heute der Vergangenheit angehören. Denn es geht um mehr als nur drei Punkte ...