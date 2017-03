Von Adrian Stöckl

Innsbruck – Wie es ist, gegen den EHC Kundl einen Titel zu gewinnen, weiß Kufstein-Verteidiger Thomas Wilhelm bereits. 2012 hatte der Tiroler die Finalserie gegen den großen Rivalen mit 3:0 für sich entschieden. „Mit einem Titel gegen unsere ärgsten Rivalen will ich auch in meine letzte Saison gehen“, kündigte das 33-jährige Kufsteiner Urgestein, das seit 1993 beim Verein ist, vor dem dritten Spiel (heute 19.30, Kundl) der Best-of-five-Serie (Stand: 1:1) in Kundl an.

„Es gibt nichts Schöneres, als gegen Kufstein im Finale zu spielen“, entgegnet das Kundler Pendant zu Wilhelm, Kundl-Stürmer Stefan Rainer. „Da schießt einem beim Einlaufen das Adrenalin ins Blut. Aber am schönsten wäre es natürlich, den Titel zu holen“, fährt der 30-Jährige, der seit der Gründung des Vereins 1997 in Kundl spielt, fort.

Zwar lief Rainer auch für die Festungsstädter drei Jahre lang auf, „doch sobald Kundl in der Eliteliga war, war klar, wo ich spielen werde“, erzählte Rainer. Wilhelm hatte zwar auch in der Fremde ein Intermezzo, seines dauerte aber nur drei Spiele, bis die Kniescheibe bei Zirl brach. So kommt der 1,83 große Verteidiger, der am vergangenen Dienstag mit zwei anderen Kufsteiner Routiniers geehrt wurde, auf 328 Spiele (Rekordhalter), 47 Tore und 50 Assists. Hermann „Mani“ Kaltenböck (306 Spiele), Tobias „Hobi“ Hohberger (317) und Wilhelm fingen alle Anfang der Neunziger beim HCK an und liefen zusammen in über 950 Partien auf.

Auf so viele Einsätze kommt Rainer für Kundl noch nicht. Immerhin stehen aber in 143 Spielen 68 Tore und 66 Assists für den einzigen „gebürtigen Kundler“ zu Buche. „Wer wie die Gebrüder Claus und Andreas Haltmeier oder Adrian Schuster und Michael Karrenberg (u. v. m.) seit acht oder mehr Jahren für uns spielt, ist für mich Kundler.“

Anders sieht das Ganze bei Willi Lanz aus – der wechselte vergangene Saison von Kundl nach Kufstein. „Persönlich komme ich gut mit ihm aus, aber das wird nicht gern gesehen“, erzählte Rainer. Wilhelm, der auch schon mit Rainer und Kundl-Trainer Markus Margreiter bei Kufstein zusammengespielt hat, sieht das ähnlich: „Ich komme gut mit Markus aus. Aber am Eis brennen wir alle. Für beide Vereine gibt es nichts Schöneres, als sich im Finale zu begegnen.“

In Gedanken sind die beiden Eishackler sowieso schon längst bei der dritten Finalpartie. „Dem wird schon fast alles untergeordnet“, wissen beide. Aber bekanntlich kann es ja nur einen geben.