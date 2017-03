Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Für Karl Daxbacher hat sein Ex-Klub LASK die Weichen schon vorzeitig auf Meistertitel gestellt, daher sind die Rollen im heutigen Gastspiel des FC Wacker ab 20.30 Uhr im Paschinger Waldstadion klar verteilt. Die Linzer, zuletzt sechs Siege in Serie (Torverhältnis: 19:4), sind klarer Favorit. Und die Schwarzgrünen sind gut beraten, sich hauptsächlich auf jene Klubs zu konzentrieren, die in der unteren Tabellenhälfte liegen. „Es gibt zwei Absteiger und bei der Dreipunkteregel kann es schnell gehen“, liest Daxbacher die Tabelle realistisch und setzt gleich nach: „Wir müssen punkten. Und das ist, davon bin ich überzeugt, auch in Linz möglich.“

Ob in der gegenwärtigen angespannten Lage in Innsbruck die Spitzenklubs LASK, Liefering und Austria Lusten­au gerade recht kommen, wird sich weisen. Im Oktober reagierten die Tiroler unter Interimstrainer Thomas Grumser auf die 1:2-Derby-Pleite in Wattens mit sieben Punkten gegen das Spitzentrio (2:1 LASK, 2:1 Liefering, 2:2 Lustenau). „Es scheint fast so, als ob wir uns gegen Klubs, die sich nicht nur aufs Kontern verlegen, leichtertun. Wir werden gegen den LASK mehr Räume in der Offensive haben als gegen Wattens“, hofft FCW-Innenverteidiger Christoph Kobleder, dass man nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten muss.

Bis auf den gesperrten Roman Kerschbaum und den verletzten Andi Hölzl steht Daxbacher der komplette Kader zur Verfügung. Der Wacker-Coach sieht keinen Anlass für negative Strömungen und Resignation: „15 Runden sind noch zu spielen und wir wollen uns positionsmäßig verbessern. Jeder Spieler will sich empfehlen und Prämien kassieren.“ Die Rückkehr nach Linz sieht der 63-Jährige unaufgeregt: „Es gibt keine offenen Rechnungen. Sollten wir etwas holen, ist die Erleichterung, dass es beim FC Wacker aufwärts geht, viel größer, als die Genugtuung, dem LASK etwas abgeknöpft zu haben.“

Wer sitzt am 13. März im Tivoli auf der Trainerbank von Austria Lustenau? Die Gerüchteküche brodelt, es deutet allerdings viel darauf hin, dass der 45-jährige Ex-Lustenau-Profi Andreas Lipa das Rennen macht.