Von Tobias Waidhofer

Wattens — Immer wieder hatte Wattens-Trainer Thomas Silberberger vor dem Wiener-Neustadt-Match die „taktische Flexibilität" betont, die sich seine Truppe antrainiert hatte. Und wie zum Beweis wurde die Derby-Dreierkette am Freitag aufgelöst, um defensiv wieder auf die klassische Viererabwehr zu setzen. Außerdem kehrte Benni Pranter in die Startelf zurück. Und die Nummer sieben sollte der ersten Halbzeit ihren Stempel aufdrücken. Aber dazu später ... Schon zu Beginn waren die Wattener Herr am eigenen Platz. 75 Prozent Ballbesitz in den ersten 15 Minuten brachten dieses Gefühl auch zu Papier. Die ersten Chancen hatten aber die Gäste in Person von Manfred Fischer (14.). Zwei Minuten später schickte Christian Gebauer aber Benni Pranter auf die Reise. Das Foul von Andreas Pfingstner kurz vor dem Strafraum war ein klares. Dass es für den Niederösterreicher als letzten Mann nur die Gelbe Karte setzte, durfte in die Kategorie „glücklich" eingeordnet werden. Doch der Ärger war schnell verflogen: Denn als beim folgenden Freistoß jeder mit einem Abschluss von Flo Buch­acher rechnete, legte Toplitsch für Pranter ab, der das Leder mit trauwandlerischer Sicherheit ins Eck schlenzte — 1:0 (17. Minute). In der Folge wurde das Spiel der Tiroler immer ansehnlicher: Beim Abschluss von Toplitsch fehlte aber der letzte Pfeffer. Aber kurz vor der Halbzeit schlugen die Tiroler noch einmal zu: Wieder war es Pranter, der sich nach einem Doppelpass mit der starken Solospitze Lukas Katnik durchsetzte und Flo Mader bediente. Der Routinier hatte dann so viel Zeit, dass er mit seinem starken linken Fuß keine Probleme hatte, das 2:0 zu erzielen. Während der Treffer für den Neuzugang der perfekte Heim-Einstand war, schnürte Pranter seinen siebten Saison-Assist. Im Sky-Studio hatte auch Experte Alfred Tatar viel Lob übrig: „Wattens ist schon sehr kreativ, was das Offensivspiel betrifft." Die erste Chance in Halbzeit zwei hatte wieder Pranter (55.). Im Gegenzug fand Fischer seinen Meister in Ferdinand Oswald. Nach einer Stunde landete ein Gschweidl-Kopfball im Außennetz, eine Minute später kam der Niederösterreicher erneut zum Abschluss. Silberberger reagierte, brachte Milan Jurdik für Pranter. Und als Gschweidl in der 70. Minute einen „Tausender" liegen ließ, schien die WSG das Glück herauszufordern. Doch das war es dann mit der Wiener Neustädter Offensiv-Herrlichkeit. Nach Gelb-Rot gegen Schicker (83.) war das Spiel gelaufen. Jurdik gelang in der Nachspielzeit sogar noch das 3:0. Wattens feiert erstmals zwei Siege hintereinander und ist seit vier Spielen ohne Gegentor — neuer Vereinsrekord im Profibereich.