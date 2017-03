Von Florian Madl

Paris – Es gibt Brian Cookson (65/GBR), den reformwilligen Präsidenten des Radsportweltverbands UCI. Und es gibt Christian Prudhomme (56/FRA), die zweite Kraft der Szene. Das Wort des Generaldirektors der Tour de France hat Gewicht, als Präsident der Dachorganisation ASO (Vereinigung von 129 hochkarätigen Rennen wie Paris – Roubaix) prägt der ehemalige Journalist das Geschehen maßgeblich.

Am vergangenen Montag lud Prudhomme auf Vermittlung von Roberto Damiani, Sportlicher Leiter im Cycling Team Tirol, das Continental Team zum Gedankenaustausch. Im Gepäck der Abordnung um Teamchef Thomas Pupp: das Teamtrikot im WM-Design und zahlreiche Fragen rund um den Radsport. Eine davon: Ist ein Tour-de-France-Start in Österreich realistisch? „Eher nein“, gibt Thomas Pupp den Inhalt des Gesprächs wieder. Prudhomme habe von Kosten „zwischen zwölf und 15 Millionen Euro“ gesprochen – in etwa jene Summe also, die Tirol für die Ausrichtung der Straßenrad-Weltmeisterschaft 2018 an Organisationskosten veranschlagt. Und das Geld allein stellt noch keine Eintrittskarte in den erlesenen Kreis dar: Bis 2022 sind alle Startorte vergeben, heißt es. Vom Tiroler Interesse eines Tour-Starts weiß Prudhomme, in Österreich könne sich der 56-Jährige Wien durchaus einmal vorstellen. Heuer wird die Tour de France in Düsseldorf eröffnet, die Begeisterung sei bereits spürbar. „In Deutschland haben Politik und Medienlandschaft umgedacht“, spielte Prudhomme auf die steigende Begeisterung an. Schließlich biete das Land einen großen Markt, doch der soll sich nach Meinung des Franzosen nicht mehr nur auf Europa konzentrieren.

Afrika, glaubt Prudhomme, sei eine Option. Ein Star könne dort die Begeisterung anheben, das durfte man schon in der jüngeren Vergangenheit feststellen. Bestes Beispiel: Daniel Teklehaimanot, der 2015 die Bergwertung des Critérium du Dauphiné gewann – der erste aus Afrika stammende Radsportler, der ein Wertungstrikot bei einem Rennen der UCI WorldTour gewann. Im gleichen Jahr trug der Mann aus Eritrea einen Tag lang das Gepunktete Bergtrikot der Tour de France.

An der Begeisterung für den Radsport bestehe jedenfalls kein Zweifel, Innsbruck dürfe sich in diesem Sinn auf die Straßenrad-Weltmeisterschaft 2018 freuen. Und wie man aus Veranstaltungen wie dieser entsprechend Kapital schlagen könne, mache Kopenhagen vor: Die dänische Hauptstadt schaffe es wie kaum eine andere, den Radsport zu verankern. Möglicherweise ein Ansatz für Innsbrucks Bemühungen.