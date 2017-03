Von Alex Gruber

Innsbruck – Die ÖFB-Jugendliga bietet zum Rückrundenstart am Wochenende den heimischen Talenten wieder jene Plattform, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. „Wer ist bereit für den nächsten Schritt?“, will unter anderem U18-Trainer Andreas Spielmann herauskristallisieren. Ein wahres Arsenal an Spielern (Egbe, Galle, Tinzl, Caria, Kofler, Jahwadi ...) ist schon bei den Wacker Amateuren engagiert – weil die Westliga erst eine Woche später startet, wären Einsatz-Optionen gegeben. Der Dialog sollte sich um die Entwicklung der Youngsters drehen. Mit Daniel Spinn und Fabian Markl fallen Spielmann zum Auftakt zwei Teamspieler aus.

Bei der U16 kehrte Simon Rumer angeschlagen vom Nationalteam heim. Das mittlere Team der AKA Tirol führt im erweiterten Angebot (sieh­e Box) ein Heer an rotweißroten Potenzialspielern. Platz neun in der Herbsttabelle mit vielen späten Gegentreffern malt Coach Sammy Glatz deswegen ausbaufähig aus: „Klar wollen wir nach vorne marschieren. Und nach einer starken Vorbereitung ist das Potenzial sicher vorhanden.“

Bei der U15 schickt Coach Stefan Landauer nach schwerem Herbst wieder die Jüngsten ins Feuer. Thomas Schiestl, der schon im Herbst bei Schwaz spielte, ging nach Salzburg, dafür holte man aus der Knappenstadt mit Thomas Schwarz einen Quer­einsteiger hinzu – 39 Tore in der Tiroler U16-Klasse dienen auf regionaler Ebene als offensive Referenz, sich auch national zu empfehlen. „Unser Start war schwer, aber jetzt ist es eine Freude mit den Jungs zu arbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir den nächsten Schritt machen“, sagt Landauer. Die Trauben bei den Wiener Veilchen hängen für alle Teams hoch.

„Wir produzieren schon etwas“, merkt Spielmann mit Blick auf die ÖFB-Teamspieler oder Torhüter-Legionäre wie Johannes Kreidl oder Jonas Wendlinger (beide 1. FC Nürnberg) an. Um gleich ein Lob an den scheidenden Individualtrainer Andreas Schrott hinterherzureichen: „Er hat mich in der Defensivarbeit sehr gut unterstützt.“ So soll(te) es sein, eine Hand der anderen dienen.

Frauenpower: Anneliese Martin, die Frauenreferentin des Tiroler Fußballverbandes (Sohn Ingo coacht seit Jahren die Auswahl), setzte jüngst zu einem Freudentanz an. Mit Valentina Kröll, Lilli Purtscheller, Chiara Gstrein und Julia Zangerl dürfen sich gleich vier Tiroler Mädels wieder über eine Aufnahme ins Nationale Frauenzentrum in St. Pölten freuen. „Seit der Entstehung dieser Einrichtung (2011) wurden insgesamt elf Spielerinnen aus Tirol aufgenommen“, sagt Martin und schickt einen Dank ins Trainer­kollegium aus.

Titelträger: Die Frage – „Wer macht die beste NW-Arbeit in Tirol?“ – lässt sich nach der Tiroler Hallennachwuchs­meisterschaft, wo oft ein einziges Tor entscheidet und lokal große Unterschiede bestehen, nicht gänzlich dokumentieren. Das Ranking durch die einzelnen Altersklassen liefert aber eine Tendenz. Eines steht fest: Wohl dem, der engagierte Nachwuchstrainer hat.