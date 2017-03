Von Adrian Stöckl

Kufstein – „Die ganze Mannschaft hat sich vorsorglich den Rest der Woche freigenommen“, erzählte Kufstein-Dragons-Kapitän Roland Luchner nach dem gewonnenen Eliteliga-Titel gegen Kundl (Serie: 3:1) mit einem Grinsen übers ganze Gesicht.

„Es ist gerade schwer zu beschreiben, was man fühlt“, grinste er mit feuchten Augen nach dem entscheidenden 4:3-Sieg. Man habe so hart dafür gearbeitet – seit Jahren. Schritt für Schritt steigerten sich die Kufsteiner in den vergangenen Jahren. Vor zwei Jahren war im Halbfinale Endstation, im letzten Jahr erreichten die Drachen das Finale. „Also war der Gewinn des Titels in diesem Jahr die logische Folge“, schmunzelte Kufstein-Obmann Gerhard Wilhelm, umringt von zahlreichen feierwütigen Zuschauern.

Und die Fans wie die ganze Kulisse waren eines Finales würdig. Trommeln, Sirenen, Hupen, Gesänge, Jubelchöre, „Rauch-Bomben“ und sogar Pyrotechnik. Es gab nichts, was vor allem die Festungsstädter Fans ausgelassen hätten. „So eine Kulisse habe ich noch nie erlebt“, verbeugte sich der Drachen-Kapitän. Im Hintergrund die Siegerhymne „Sierra Madre“. Obmann Wilhelm schloss sich dem an: „Ein­e grandiose Atmosphäre und ein grandioses Kollektiv.“

Dass es zu so einer ausgelassenen Siegesfeier kam, lag vor allem an den Special-Teams Kufsteins. Im Über- und Unterzahlspiel konnten die Kundler nicht mithalten. „Das war ausschlaggebend“, meinte auch Kundl-Trainer Markus Margreiter. „Leider sind wir wieder Zweiter geworden, aber wir haben alles gegeben. Es fehlte an Kaltschnäuzigkeit. Kufstein war cleverer, effektiver und hat verdient gewonnen.“

Auch weil Taylor Holst vor den Augen von HCI-Legende und Papa Greg sowie HCI-Coach Rob Pallin eine ansprechende Leistung bot und die ersten zwei Treffer erzielte. Und weil auch die dritte Linie in Person von Florian Eder traf sowie Tormann Andreas Luchner wieder einmal parat stand und Tobias Hohberger sich wohl kein besseres Karriereende vorstellen konnte.

Gestern wurde laut Kapitän Luchner schon die Stadt „auseinandergenommen“. Und den Rest der Woche haben die Drachen ja auch noch Zeit zu feiern – und zwar kollektiv.