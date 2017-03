Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Als ich die neue Halle von innen gesehen habe, hat es mich aus den Socken gehauen“, erzählt Tirols Top-Kletterer Jakob Schubert. Als einer der zukünftig fleißigen Nutzer des neuen Klettterzentrums am WUB-Areal verfolgt der 26-jährige Innsbrucker laufend den Baufortschritt. „Der Vorstieg-Bereich ist schon fertig, der Boulder-Bereich ist weit fortgeschritten.“ Und bis 18. April (technische Übernahme) werden auch die letzten Griffe auf der riesigen Wand montiert sein, betonte gestern Innsbrucks Vize-BM und Sportreferent Christoph Kaufmann bei einem Pressegespräch. Für Juni 2017 sei die Eröffnung – zeitnah mit jener der Leichtathletik-Halle – anberaumt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12,5 Mio. Euro.

Die nächsten Großprojekte stehen laut Kaufmann bereits vor der Tür. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs für die Sportanlage Fenner sowie dem dortigen MCI-Neubau soll 2018 unmittelbar nach der Rad-WM der Baubeginn erfolgen. Derzeit verhandle Kaufmann noch, wo die Fußballer der Union in der Übergangszeit trainieren können. Die Sportanlage Paschberg/Wiesengasse soll um Tennis- und Beachvolleyballanlagen der Turnerschaft Innsbruck erweitert werden (Kosten 5 Mio. Euro).

Sportamtsleiter Romuald Niescher betonte, dass es Innsbruck gelinge, von „Spitzensport bis hin zu Volksläufen“ eine gute Mischung anzubieten. Rund 40.000 Innsbrucker sind in den 350 Sportvereinen aktiv. Innsbruck will im Sportjahr 2017 förmlich alle Stückl’n spielen (siehe Factbox). Highlights sind das Fußball-Länderspiel Österreich – Finnland am 28. März oder die Premiere der Tour of the Alps. Das Nachfolge-Rennen des Giro del Trentino führt in fünf Etappen durch die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und sei ein Test für die Rad-WM 2018. Nach der Kletter-WM 2018 steht 2020 mit den World Winter Master Games für Sportler ab 35 Jahren das nächste Großereignis an. 2021 oder 2023 soll die Eiskunstlauf-WM nach Innsbruck. Weiter warten heißt es indes auf eine 50-Meter-Schwimmhalle. Kaufmann: „Die Gespräche mit dem Land Tirol laufen.“