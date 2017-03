Von Daniel Suckert

Zagreb — „Erster Satz — ein Graus. Zweiter Satz — ein Graus. Erst ab Satz drei war es zum Anschauen", sagte Hypo-Manager Hannes Kronthaler in einer ersten Reaktion nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Laibach. In einem mäßigen Finale blieben beide Teams viel schuldig, das bessere Ende hatte Laibach.

Zwei Gesichter präsentierte der rotweißrote Volleyballmeister beim Endspiel in der mitteleuropäischen Liga (MEVZA): Da war die aggressive und fokussierte Hypo-Truppe, aber auch die fehleranfällige und nicht konsequente Mannschaft. Der Matchball hatte so etwas wie Symbolcharakter am Sonntagabend: Hypo-Blocker Pedro schmetterte den Ball ins Netz statt ins gegnerische Feld.

Dabei hätte dem Team von Headcoach Daniel Gavan der vierte Satz (25:20) Selbstvertrauen für die entscheidende Phase mitgeben müssen. Schließlich hatte man nach langem Hin und Her — inklusive Rückstand — mit 25:20 triumphiert.

Aber der Reihe nach: Im ersten Durchgang bekam der AVL-Meister kein Bein vor das andere. Kronthaler: „Wäre es so weitergegangen, hätten wir 0:3 verloren." Doch nach dem ersten Seitenwechsel besannen sich Kapitän Dougi da Silva und Co. eines Besseren und egalisierten mit 25:17. Satz drei glich dem ersten, im vierten folgte die sportliche Auferstehung.

Am Ende nützte das jedoch alles nichts. Ab dem 6:6 brachen die Tiroler weg und Laibach durfte am Ende verdient den Pokal in die Höhe stemmen. „In Summe hat das Team mit der weniger fehleranfälligen Annahme gewonnen."