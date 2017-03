Wien — Es ist so weit — ab übernächstem Wochenende regiert wieder der Football quer durch Österreich. Die AFL gab dafür am Montag einen Ausblick auf die kommende Saison, bei der die Swarco Raiders erneut die großen Gejagten sein werden. Der Spielbetrieb wird wieder in einer Achterliga über die Bühne gehen. Der Favorit bleibt trotzdem der alte.

Wer zweimal hintereinander den Austrian Bowl gewinnt, kann sich vor der Favoritenrolle nicht drücken. Das weiß auch Raiders-Headcoach Fatah, der aber nicht nur rosige Aussichten zu berichten hatte. „Wir haben einen großen Aderlass, viele unserer Stammspieler sind ins Berufsleben gewechselt", erklärte Fatah, wollte das Ganze aber als Herausforderung verstanden haben: „Der Kader wurde mit Jungen ergänzt, da müssen wir noch etwas abwarten."

Ein Vollzug in der Causa von Wacker-Profi Thomas Pichlmann als neuen Kicker sei noch nicht zu vermelden. Die TT hatte darüber berichtet, dass der Stürmer der Schwarz-Grünen als möglicher prominentester Neuzugang im Raiders-Kader aufscheinen könnte.

Die Hauptkonkurrenten um den österreichischen Meistertitel werden auch heuer wieder die Graz Giants und die Vienna Vikings sein. Graz war im Vorjahr überraschend im Endspiel gestanden und hatte auch unter der Saison die Raiders geschlagen: „Wir haben uns sicher gesteigert, aber zum Raiders-Niveau fehlt noch einiges", stellte Giants-Coach Kocian auf der Pressekonferenz klar.

Zurück zum Ursprung heißt es bei den Wikingern: Die kehren zurück auf die Hohe Warte. Ein emotionaler Moment, wie Coach Calaycay erklärte. Zusätzlich überraschten die Wiener mit einem Tabubruch: Erstmals seit Langem wird man mit einem Legionär auf der Quarterback-Position antreten. (suki)