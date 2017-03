Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Freudiges Jaulen und Respekt einflößendes Bellen: Wenn Bernadette Graf mit der Leine in der Hand das Gehege hinter dem Tierheim Mentlberg betritt, wird sie von den Hunden lautstark willkommen geheißen. Die Olympia-Fünfte von Rio scheint förmlich zum Rudel zu gehören. „Ich bin seit einem Monat mehrmals pro Woche im Tierheim Mentlberg und gehe mit den Hunden spazieren“, erzählt die 24-jährige Tulferin, während im Hintergrund das Hundekonzert munter weitergeht.

Was nach Spaß klingt, ist für Graf, die sich nach einer Schulter-OP wieder langsam an die Judo-Weltspitze herantasten will, eine willkommene Abwechslung im Training. Weil es für „echtes“ Judo noch zu früh wäre, bleibt sie neben dem Krafttraining am Olympiazentrum Innsbruck als fleißige „Hundesitterin“ im Tierheim in Schwung. Nicht die kleinen Schoßhündchen, sondern die ganz großen Kaliber haben es ihr angetan. Die grimmig dreinblickende amerikanische Bulldogge „Bruno“ ist mit 60 Kilo der schwerste Brocken. In Deutschland wird diese Rasse als gefährlicher „Listenhund“ geführt. Kein Problem für Graf: „Bei mir ist er immer sehr brav, wir können stundenlang am Natterer Boden spazieren gehen.“ Sie habe zwar Respekt, aber keine Angst. Der braune Pitbull-Mischling „Rosa“ ist ihr absoluter Liebling: „Sie freut sich immer sehr, wenn ich mit ihr unterwegs bin.“

Froh ist auch Tierheim-Leiterin Simone Ostermünchner, dass Graf ihr nach Kräften hilft. „Auslauf und Ablenkung sind für die Tiere sehr wichtig“, unterstreicht die Innsbruckerin. Rund 40 Hunde sind derzeit im Tierheim untergebracht und warten auf neue Besitzer. Graf wolle weiterhin mit „Bruno“ und „Rosa“ ihre Runden drehen – aber sobald es die Schulter zulasse, denke sie an ihr Judo-Comeback. Die EM in Warschau (April) komme noch zu früh, bei der WM in Budapest (Ende August) wolle sie wieder zu ihrer Trainingspartnerin Kathrin Unterwurzacher aufgeschlossen haben und um eine Medaille kämpfen. „Im Tierheim werde ich aber hin und wieder vorbeischauen.“ Montag bis Freitag (9 bis 11.30 Uhr) seien „Hundesitter“ herzlich willkommen.